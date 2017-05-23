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Беларусь торопится создать с РФ единый газовый рынок

24.05.2017 14:21 — Новости Экономики | БДГ  
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Белорусская сторона намерена активизировать переговоры по созданию единого рынка газа с Россией.

Как напомнил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на пленарном заседании «Инновационное и инвестиционное развитие машиностроительного комплекса Беларуси», Беларусь и Россия подписали документ, регулирующий газовый вопрос в 2017-2019 годах. 

«По газу - промежуточный вариант подписали. Что касается единого рынка газа, он должен быть создан к 1 января 2025 года. Мы вошли в новый цикл переговоров с нашими российскими партнерами, пока на уровне замминистров. Сейчас мы должны активизировать эти переговоры», - отметил Семашко. Он также обратил внимание, что Александром Лукашенко поставлена задача до 1 января 2018 года подготовить соответствующие документы для их рассмотрения и последующего принятия.

Напомним, что в апреле Владимир Семашко уже рассказывал о создании между странами единого газового рынка. Это произошло после достижения 3 апреля президенами Беларуси и России договоренностей по энергетическим проблемам. Согласно подписанным 13 апреля документам, российская и белорусская стороны договорились о долгосрочном решении нефтяных и газовых проблем. Этому предшествовало признание и погашение Беларусью газового долга, который превысил 700 млн долларов.

 
 
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Белорусская сторона намерена активизировать переговоры по созданию единого рынка газа с Россией.

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