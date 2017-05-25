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В Беларуси снизился размер пенсий и зарплат бюджетников

26.05.2017 10:22 — Новости Экономики | БДГ  
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В апреле в Беларуси наблюдалось падение реального размера назначенный пенсий и зарплат бюджетников.

Средний размер пенсии по возрасту в апреле составил 306,1 рубля, как в марте и феврале 2017 года. Это на 0,3 рубля больше, чем в январе, следует из данных Национального статистического комитета.

При этом реальный размер назначенных пенсий (с учетом роста потребительских цен) в апреле 2017 года по отношению к марту снизился на 0,7% (к апрелю 2016 года — также на 0,7%), пишет БелаПАН. Реальная пенсия снижается длительное время. Ее рост по отношению к предыдущему месяцу наблюдался лишь в августе и декабре 2016 года (на 0,4 и 4,2% соответственно).

Пенсия по инвалидности в апреле, как и в марте, составила 273,4 рубля, по случаю потери кормильца — 204,1, социальная пенсия — 167,9.

В бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в январе—апреле 2017 года составила 575,8 рубля, в апреле — 588,4 рубля, что на 3,6 рубля, или на 0,6%, больше, чем в марте 2017 года, свидетельствуют данные официальной статистики.

Вместе с тем реальная заработная плата в бюджетных организациях в январе—апреле 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года уменьшилась на 0,7%, в апреле 2017 года по сравнению с мартом 2017-го — на 0,1%.

Для сравнения: номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе—апреле 2017 года составила 747,1 рубля, в том числе в апреле — 776,7 рубля, что на 6,1 рубля, или на 0,8%, больше, чем в марте 2017 года.

Таким образом, зарплата бюджетников в апреле была в 1,3 раза меньше, чем в среднем по стране.

Напомним, что средняя зарплата в марте сильно выросла по стране после февральского падения. Вместе с очередной месячной ревальвацией рубля к доллару это позволило значительно увеличить долларовый эквивалент средней зарплаты, до максимального за более чем 1,5-года значения – 412 долларов. 

 
 
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В апреле в Беларуси наблюдалось падение реального размера назначенный пенсий и зарплат бюджетников.

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