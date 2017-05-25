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Банк владельцев "Евроопта" сменил название
26.05.2017 15:49 — Новости Экономики | Tut.by
Правление Национального банка одобрило изменения в устав «Евроторгинвестбанка», связанных с изменением наименования банка. Об этом говорится в
С сегодняшнего дня «Евторгинвестбанк» называется «СтатусБанк». Название банка стало короче, и уже не вызывает прямых ассоциаций с сетью «Евроопт».
Банк информирует клиентов о том, что «ОАО „СтатусБанк“ исполняет все обязательства, взятые на себя ОАО „Евроторгинвестбанк“, и продолжит оказывать широкий перечень услуг на финансовом рынке».
«Евроторгинвестбанк» возник на месте Международного резервного банка, который владельцы сети «Евроопт» Сергей Литвин и Владимир Василько
Как отметил тогда Андрей Зубков, гендиректор «Евроторга», который управляет ритейлером, «банк необходим для оптимизации финансовой деятельности компании». В перспективе владельцы «Евроопта» намеревались сделать «Евроторгинвестбанк» универсальным банком.
Нормативный капитал банка на 1 мая составлял 53 млн рублей
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Название банка стало короче, и уже не вызывает прямых ассоциаций с сетью "Евроопт".
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