Правление Национального банка одобрило изменения в устав «Евроторгинвестбанка», связанных с изменением наименования банка. Об этом говорится в сообщении банка.

С сегодняшнего дня «Евторгинвестбанк» называется «СтатусБанк». Название банка стало короче, и уже не вызывает прямых ассоциаций с сетью «Евроопт».

Банк информирует клиентов о том, что «ОАО „СтатусБанк“ исполняет все обязательства, взятые на себя ОАО „Евроторгинвестбанк“, и продолжит оказывать широкий перечень услуг на финансовом рынке».

«Евроторгинвестбанк» возник на месте Международного резервного банка, который владельцы сети «Евроопт» Сергей Литвин и Владимир Василько купили в 2012 году, согласно официальной информации, за 4,7 млн евро.

Как отметил тогда Андрей Зубков, гендиректор «Евроторга», который управляет ритейлером, «банк необходим для оптимизации финансовой деятельности компании». В перспективе владельцы «Евроопта» намеревались сделать «Евроторгинвестбанк» универсальным банком.

Нормативный капитал банка на 1 мая составлял 53 млн рублей