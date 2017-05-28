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Fitch Ratings: на экономику Беларуси давят долги

29.05.2017 14:07 — Новости Экономики | БДГ  
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Fitch Ratings прогнозирует Беларуси рост проблемных активов банков и отмечает долговую нагрузку предприятий. Кроме того, эксперты подвергают сомнению данные официальной статистики.

По прогнозу старшего директора московского офиса международного рейтингового агентства Fitch Ratings Ольги Игнатьевой, в текущем году в банковской системе Беларуси продолжится рост проблемных активов.

По словам эксперта, официальная статистика Беларуси не учитывает ряд важных показателей, долговая нагрузка предприятий остается высокой, а тенденций к ее снижению просто нет. 

«Мы ожидаем, что качество активов продолжит ухудшаться, поскольку операционная среда остается сложной, для восстановления объемов и доходов бизнеса потребуется время», - цитирует эксперта БелаПАН.

Представитель Fitch Ratings заявила, что официальная статистика Беларуси не отражает реальное положение дел в банковской сфере: она не учитывает весь объем необслуживаемых кредитов, сформировавшийся в банковской системе, в статистику не попадает часть проблемных активов. По словам специалиста, это касается активов на балансе Банка развития и активов, переданных Минфину и Агентству по управлению активами.

Кроме того, у банков есть возможность не классифицировать некоторые кредиты как проблемные, если у них есть государственные гарантии. Также в некоторых банках доля реструктурированных кредитов составляет 7-8%. Со временем они могут стать проблемными активами.

В Fitch Ratings обратили внимание, что качество активов банковского сектора является важной составляющей финансовой стабильности, и их рост может привести к реализации не только кредитных рисков банков, но фискальных рисков, которые касаются государственного бюджета. 

По данным на 1 мая объем проблемных активов в банковском секторе Беларуси составил 14,2%, увеличившись с начала года на 1,4%. В 2016 я году доля проблемных активов выросла почти в два раза – с 6,8% до 12,8%.

Напомним, что с 1 мая белорусские банки стали самостоятельно определять подходы оценки кредитоспособности физлиц. Это связано с тем, что прекратило действие постановление Нацбанка от 18 апреля 2014 года № 253 «О некоторых вопросах предоставления кредитов физическим лицам и финансирования под уступку денежного требования (факторинга)». При этом некооторые эксперты полагают, что отмена обязательных справок о доходах при кредитовании вряд ли приведет к ощутимому росту проблемной задолженности.

 
 
Ссылка на источник 24
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Fitch Ratings прогнозирует Беларуси рост проблемных активов банков и отмечает долговую нагрузку предприятий. Кроме того, эксперты подвергают сомнению данные...

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