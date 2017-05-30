Определен переходный период для внедрения номеров счетов в формате IBAN

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси утвердил сроки переходного периода для практического внедрения международных номеров счетов (IBAN, International Bank Account Number), сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт регулятора.

Сроки переходного периода и виды переводов, на которые распространяются условия переходного периода, определены постановлением правления Национального банка от 24 мая 2017 года № 195.

Также документ регламентирует порядок исполнения банками расчетных документов, находящихся в картотеке, по платежам в бюджет, государственные бюджетные и внебюджетные фонды, в пользу органов принудительного исполнения, иные актуальные вопросы, связанные с переходом на IBAN и BIC.

В соответствии с постановлением переходный период устанавливается в отношении международных банковских переводов и переводов в пользу физических лиц по спискам (заработная плата, пенсии, пособия и др.).

Так, денежные средства по международным банковским переводам, поступившие в пользу клиентов до 4 июля с датой валютирования после 4 июля, а также поступающие клиентам с 4 июля до 31 декабря включительно, с указанием в межбанковском платежном поручении номеров счетов бенефициаров, действовавших до 4 июля, зачисляются на новые номера счетов бенефициаров.

Денежные средства, поступающие с 4 июля до 30 сентября включительно в пользу бенефициаров - физических лиц по спискам, в которых указаны номера счетов, действовавших до 4 июля, зачисляются на новые номера счетов бенефициаров - физических лиц.

Постановление также содержит норму, предписывающую банкам не позднее 15 июня обеспечить информирование клиентов о необходимости представления в ряде случаев заявлений в обслуживающий банк об изменении номеров счетов получателей денежных средств. Особенно это актуально для постоянно действующих платежных поручений, применяемых физическими лицами в целях совершения платежей постоянного характера. Такие платежные поручения с 4 июля не будут исполняться банками в случае отсутствия заявлений плательщиков об изменении номеров счетов получателей и банковских идентификационных кодов обслуживающих их банков.

Как сообщалось, с 4 июля Беларусь переходит на международную структуру номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC) в рамках поэтапного внедрения международного стандарта ISO 20022. IBAN и BIC будут использоваться как при проведении расчетов внутри страны, так и для международных расчетов. Это позволит повысить надежность совершения операций, ускорить обработку платежей и снизить издержки при их проведении.

С новыми номерами счетов IBAN клиенты могут ознакомиться в подразделениях банков и в банковских системах дистанционного обслуживания.

Подробнее с порядком перехода на IBAN и BIC можно ознакомиться на официальном сайте Национального банка.-0-