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Россельхознадзор запретил поставки в РФ мяса с Солигорской птицефабрики

31.05.2017 21:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мая – Sputnik. Продукция ОАО "Солигорская Птицефабрика" попала под запрет на поставки в Российскую Федерацию, сообщила в среду пресс-служба Россельхознадзора.

Россельхознадзор запретил поставки в РФ мяса с Солигорской птицефабрики
© Sputnik / Виктор Толочко
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В настоящее время Беларусь и РФ пытаются договориться о снятии запретов на импорт продукции с ряда белорусских предприятий, к которым у российского ведомства были претензии по качеству. При этом глава белорусского Минсельхозпрода ранее заявлял, что переговоры с РФ идут сложно, но небольшой прогресс в решении сложившейся ситуации есть.

"Со 2 июня вводятся временные ограничения на поставки продукции с ОАО "Солигорская Птицефабрика", – говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре отмечают, что причина такого решения – повторное выявление в мясе птицы патогенных микроорганизмов, в частности сальмонелл.

По информации российского контрольного ведомства, с указанной даты также будет введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении Кобринской птицефабрики, Молодечненского молочного комбината, производственного цеха "Скидель" ОАО "Молочный мир", Слонимского мясокомбината и Копыльского филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат".

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении еще пяти производителей продуктов в России введен режим усиленного лабораторного контроля.

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