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Россельхознадзор запретил поставки в РФ мяса с Солигорской птицефабрики
31.05.2017 21:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мая – Sputnik. Продукция ОАО "Солигорская Птицефабрика" попала под запрет на поставки в Российскую Федерацию, сообщила в среду пресс-служба Россельхознадзора.
© Sputnik / Виктор Толочко
В настоящее время Беларусь и РФ пытаются договориться о снятии запретов на импорт продукции с ряда белорусских предприятий, к которым у российского ведомства были претензии по качеству. При этом глава белорусского Минсельхозпрода ранее заявлял, что
"Со 2 июня вводятся временные ограничения на поставки продукции с ОАО "Солигорская Птицефабрика", – говорится в сообщении.
В Россельхознадзоре отмечают, что причина такого решения – повторное выявление в мясе птицы патогенных микроорганизмов, в частности сальмонелл.
По информации российского контрольного ведомства, с указанной даты также будет введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении Кобринской птицефабрики, Молодечненского молочного комбината, производственного цеха "Скидель" ОАО "Молочный мир", Слонимского мясокомбината и Копыльского филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат".
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В отношении еще пяти производителей продуктов в России введен режим усиленного лабораторного контроля.
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