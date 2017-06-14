Беларусь хочет занять на Западе до 1 млрд долларов

Власти Беларуси поручили Citi group и Raiffeisen Bank International организовать встречи с инвесторами по поводу размещения долларовых евробондов. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в банках. Планируется, что так называемое road show пройдет на следующей неделе в США и Европе.

В 2016 году министр финансов Беларуси Владимир Амарин говорил, что Беларусь планирует привлечь до 1 млрд долларов от размещения евробондов. Размещаться планировалось на семилетний срок, чтобы «учесть все наши пиковые платежи и не увеличивать их».

По данным Рейтер, ожидается размещение двух траншей еврооблигаций — 5-летних и 10-летних.

Одна команда посетит Лондон, Цюрих и Франкфурт, а вторая делегация встретится с инвесторами в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Бостоне. Road show пройдет 19−21 июня.

Беларусь планирует вернуться на международный долговой рынок после длительной паузы. В январе 2011 года 7-летние суверенные еврооблигации размещались на 800 млн долларов под 8,95%. Это единственный выпуск евробондов Беларуси, находящийся в обращении. В июле 2015 года Минфин погасил 1 млрд долларов по дебютным евробондам, размещенным в 2010 году. Выплата произошла в основном за счет поступлений таможенных пошлин и заимствования на российском рынке.