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Беларусь хочет занять на Западе до 1 млрд долларов
14.06.2017 23:23 — Новости Экономики | Tut.by
Власти Беларуси поручили Citi group и Raiffeisen Bank International организовать встречи с инвесторами по поводу размещения долларовых евробондов. Об этом сообщает агентство
В 2016 году министр финансов Беларуси Владимир Амарин говорил, что Беларусь
По данным Рейтер, ожидается размещение двух траншей еврооблигаций — 5-летних и 10-летних.
Одна команда посетит Лондон, Цюрих и Франкфурт, а вторая делегация встретится с инвесторами в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Бостоне. Road show пройдет 19−21 июня.
Беларусь планирует вернуться на международный долговой рынок после длительной паузы. В январе 2011 года 7-летние суверенные еврооблигации размещались на 800 млн долларов под 8,95%. Это единственный выпуск евробондов Беларуси, находящийся в обращении. В июле 2015 года Минфин
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Власти Беларуси поручили Citi group и Raiffeisen Bank International организовать встречи с инвесторами по поводу размещения долларовых евробондов.
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