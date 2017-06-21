Более 30 БелАЗов будут разрабатывать алмазные карьеры в России

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Более 30 самосвалов БелАЗ будут работать на разработке алмазных карьеров в России, договоренность об этом была достигнута во время визита в Беларусь руководителя компании "Алроса" (Россия) Сергея Иванова.

Как отметил глава "Алроса" в эфире программа "Панорама", белорусская карьерная техника не уступает по своим характеристикам аналогичным импортным образцам, он добавил, что компания и в дальнейшем планирует покупать продукцию Белорусского автомобильного завода (Жодино).

"Мы довольны качеством. У нас есть импортная техника, но БелАЗ стабильно выигрывает. И в ближайшие годы собираемся закупать несколько десятков автомобилей БелАЗ", — сказал он.

В сюжете были показаны кадры, как топ-менеджер "Алросы" тестирует белорусский 450-тонный самосвал, одну из последних моделей завода в Жодино.

В свою очередь генеральный директор компании "БелАЗ-Холдинг" Петр Пархомчик заявил, что "россияне довольных техникой", и благодаря "Алросе" белорусская карьерная техника вышла на рынки Анголы, где работает более 20 отечественных тяжелых грузовиков.

Белорусский автомобильный завод и российская компания "Алроса" также договорились разрабатывать самосвалы с двигателем, работающим на сжиженном газе.