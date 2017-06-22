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Курить становится все накладнее: сигареты снова дорожают с 1 июля

23.06.2017 18:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июн – Sputnik. Отдельные виды сигарет снова подорожают в Беларуси с 1 июля, сообщили Sputnik в пятницу в Министерстве по налогам и сборам республики.

Курить становится все накладнее: сигареты снова дорожают с 1 июля
© Sputnik/
Фотофакт: на барахолке в Неаполе продают сигареты Minsk и NZ

В последний раз цены на табачные изделия поднимались в стране с 1 июня текущего года – тогда в среднем цена пачки выросла на копейку.

По информации МНС, с 1 июля произойдет увеличение стоимости табачных изделий ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман", "Табак-Инвест" и сигарет импортных марок.

С указанной даты Pall Mall (Red, Blue, Silver, Azure) уже будут стоить 1 рубль 90 копеек, Luckies (Red, Silver, Blue) – 2 рубля 75 копеек, Kent HD (Navy Blue, Blue, Silver) – 2 рубля 80 копеек, Vogue (Bleue, Lilas, Menthe) – 3 рубля 10 копеек. 

Новые цены установлены на LD (Red, Blue и Club Lounge) и Monte Carlo (Red и Blue) – они подорожали на 10 копеек, Monte Carlo Evolution (Blue и Silver) – на 5 копеек. Увеличилась на 10 копеек и цена сигарет марки Winston. 

Импортируемые в Беларусь сигареты тоже подорожают – за пачку Dunhill Blue и Gold придется заплатить на 10 копеек больше.

По белорусскому законодательству производители и импортеры табачных изделий имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на данную продукцию. Большинство видов сигарет дорожают раз в месяц. 

 
Теги: Минск
 
 
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В среднем популярные марки сигарет отечественного производства подорожали на 10 копеек.

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