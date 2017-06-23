Выступавший на несанкционированном митинге в Могилеве депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк не был его участником, считает глава Могилевского облсуда Игорь Прошко.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

15 марта в Могилеве в несанкционированной акции против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» приняло участие до 500 человек. В их числе был депутат Марзалюк, который активно выступал в защиту декрета. После митинга около десятка человек были с применением силы задержаны и впоследствии осуждены. Двоих наказали административным арестом на 15 и 12 суток, в том числе за участие в несанкционированной акции.

Могилевский правозащитник Александр Хамратов неоднократно требовал привлечь к ответственности и депутата, который наравне с другими гражданами участвовал в несанкционированной акции. Однако милиция не усмотрела в действиях Марзалюка состава административного правонарушения, невзирая на наличие свидетельских показаний, фото- и видеоматериалов. Суд Ленинского района Могилева 10 мая также не увидел правонарушения в действиях Марзалюка на «Марше нетунеядцев». Хамратов написал жалобу в Могилевский областной суд на милицейское постановление и решение суда первой инстанции.

«Участником несанкционированного массового мероприятия, имевшего место в Могилеве 15.03.2017 года , Марзалюк не являлся, а лишь, выступая в качестве представителя власти, доводил до сведения участников этого мероприятия о его незаконном характере и отсутствии оснований для его проведения», — написал в ответе на жалобу Хамратова председатель Могилевского облсуда Игорь Прошко.

Вместе с тем видеозапись выступления Марзалюка, предоставленная в облсуд, опровергает слова главы областного суда. «Вас никто ни бьет, ни гоняет, вы свободно можете реализовать свое право, так дайте же и мне его реализовать», — говорил собравшимся депутат, призывая помнить про свою страну. Его выступление неоднократно прерывалось возгласами «Ганьба!» и «Уходи!». Каких-либо заявлений о незаконном характере митинга Марзалюк, используя мегафон, не делал.

Кроме того, о таких заявлениях ничего не упоминается и в материалах милицейской проверки. «Когда он начинал говорить, граждане уже собирались идти по ул. Ленинской к площади Звезд, т.к. им уже было это предложено кем-то из собравшихся граждан. Став говорить с использованием средства усиления речи перед оставшимися гражданами, начались крики, и он отдал средство усиления речи, а в дальнейшем стал разговаривать с теми, кто к нему подходил, отвечал на их вопросы», — говорилось в материалах дела, первоначально поступивших в суд Ленинского района Могилева из милиции.

«Наша власть все больше напоминает старую сказку „Королевство кривых зеркал“, где основная политика королевства — изготовление кривых зеркал, в которых уродливые кажутся красивыми, а красивые — уродливыми и так далее. Такое положение дел как нельзя лучше устраивает злых и лживых богачей, узурпировавших власть. Им выгодно, чтобы все остальное население страны видело реальность в искаженном виде», — заявил БелаПАН Александр Хамратов, который намерен обжаловать решения могилевских судов в Верховном суде Беларуси.