Власти не боятся отмены лицензий на производство и продажу алкоголя

МИНСК, 26 июн — Sputnik. В правительстве не видят опасности в отмене лицензирования таких видов деятельности, как производство алкоголя и его розничная продажа, заявил первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский.



© Sputnik Илья Питалев Решение о раскрепощении деловой инициативы примут на уровне президента

Он пояснил, что недавно в правительстве рассматривался вопрос об упрощении условий ведения бизнеса и сокращении перечня лицензируемых видов деятельности. Одно из предложений касалось отмены лицензирования для производства и розничной продажи алкоголя. В данной связи депутаты задали Матюшевскому вопросы, не опасаются ли в правительстве недопоступления акцизов в бюджет, производства некачественной продукции, нарушения правил торговли и остаётся контрафакта.

"У нас жаркая дискуссия была в правительстве. Но я так скажу. Все, что не создает угрозу гражданам и национальной безопасности, не должно лицензироваться", — сказал Матюшевский в понедельник в парламенте, отвечая на вопросы депутатов.

Он подчеркнул, что вопросы производства и оборота алкогольной продукции крайне жестко регулируются другими нормативными актами.

"Сама лицензия здесь не играет никакой роли, и поэтому отмена лицензирования не несет никакого вреда ни для бюджета, ни для граждан", — подчеркнул он.