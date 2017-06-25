ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти не боятся отмены лицензий на производство и продажу алкоголя

26.06.2017 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 июн — Sputnik. В правительстве не видят опасности в отмене лицензирования таких видов деятельности, как производство алкоголя и его розничная продажа, заявил первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский.

Власти не боятся отмены лицензий на производство и продажу алкоголя
© Sputnik Илья Питалев
Решение о раскрепощении деловой инициативы примут на уровне президента

Он пояснил, что недавно в правительстве рассматривался вопрос об упрощении условий ведения бизнеса и сокращении перечня лицензируемых видов деятельности. Одно из предложений касалось отмены лицензирования для производства и розничной продажи алкоголя. В данной связи депутаты задали Матюшевскому вопросы, не опасаются ли в правительстве недопоступления акцизов в бюджет, производства некачественной продукции, нарушения правил торговли и остаётся контрафакта. 

"У нас жаркая дискуссия была в правительстве. Но я так скажу. Все, что не создает угрозу гражданам и национальной безопасности, не должно лицензироваться", — сказал Матюшевский в понедельник в парламенте, отвечая на вопросы депутатов. 

Он подчеркнул, что вопросы производства и оборота алкогольной продукции крайне жестко регулируются другими нормативными актами.

"Сама лицензия здесь не играет никакой роли, и поэтому отмена лицензирования не несет никакого вреда ни для бюджета, ни для граждан", — подчеркнул он. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эти виды деятельности жестко регулируются другими нормативными актами, поэтому отмена лицензий опасности ни для бюджета, ни для здоровья людей не представляет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Не ждали, но он вырос: Европа увеличивает экспорт в ЕАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика