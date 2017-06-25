Не ждали, но он вырос: Европа увеличивает экспорт в ЕАЭС

Рынок международной логистики между странами ЕС и ЕАЭС с начала 2017 года демонстрирует значительный рост. Это стало неожиданностью даже для экспертов рынка, прогнозы которых говорили о том, что 2017 год (по крайней мере, его первая половина) не принесет заметных улучшений для бизнеса логистических компаний на этом направлении.



© Sputnik / Виктор Толочко МИД Венгрии: ЕС нужно выстраивать отношения с ЕАЭС

Пессимистические прогнозы строились на том, что:

а) санкционное противостояние между ЕС и Российской Федерацией продолжится (а Россия — самый крупный сегмент евразийского рынка);

б) российская экономика продолжит испытывать трудности, платежеспособность населения останется низкой, что будет сдерживать импорт товаров.

Рост экономики Беларуси также не ожидался, а направление Казахстана — очень небольшое по сравнению с РФ и РБ.

Однако по итогам четырех месяцев 2017 года, согласно данным Статистического управления Европейского союза импорт грузов всеми видами транспорта (исключая почту) из Евросоюза в Россию, Беларусь и Казахстан вырос до 6790 тыс. тонн — на 15,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля Российской Федерации в этом грузопотоке составляет 79%, Республики Беларусь — 17%, Казахстана — 4%.

В денежном выражении импорт товаров из ЕС в указанные страны в рассматриваемом периоде совокупно вырос на 20,3% (до 29,5 миллиардов евро).

МВФ подтверждает перспективы

Росту импорта в Российскую Федерацию способствовали улучшение состояния российской экономики, уверенное укрепление российского рубля и, как следствие, увеличение платежеспособности субъектов хозяйствования и населения страны.

Это положение вещей подтверждает и доклад Международного валютного фонда, где отмечается, что "подъем активности отражает укрепление цен на нефть, а также оздоровление внутреннего спроса из-за улучшения финансовых условий и роста уверенности". В результате, прогноз МФВ по росту ВВП Российской Федерации в 2017 году повышен с 1,1% до 1,4%. В Казахстане рост ВВП в текущем году прогнозируется на уровне 2,5%. В Беларуси пока ожидается отрицательная динамика — минус 0,8%, но на 2018 год прогноз повышен до +0,6%. В том же докладе говорится о том, что улучшение перспектив экономики России будет стимулировать экономический рост и в соседних странах благодаря тесным торговым связям.

Пожалуй, укрепление рубля стало главным драйвером роста импорта товаров из ЕС в РФ. Благодаря снижению курса рубля по отношению к евро импортеры Российской Федерации смогли не только увеличить закупки импортных товаров, но при этом почти не почувствовали 20-25% роста ставок фрахта на международные автомобильные перевозки из Европы: из-за резкого увеличения спроса на логистические услуги ставки международных автомобильных перевозчиков значительно выросли в евро, но в рублях остались практически на том же уровне.

Товары — драйверы импорта

Статистика грузоперевозок на автотранспорте из ЕС в I квартале 2017 года показывает, что рост экспорта в РФ в физическом выражении произошел в первую очередь за счет поставок промышленного оборудования (+40%), бумаги и бумажных изделий (+16%), автотранспортных средств (+69%), живых растений и срезанных цветов (+145%), напитков (+37%), изделий из железа и стали (+42%).

Республика Беларусь, оставаясь крупным импортером овощей и фруктов, значительно увеличила ввоз на автотранспорте из ЕС пластмасс и пластмассовых изделий (+37%), живых растений и срезанных цветов (+168%), бумаги и бумажных изделий (+62%), промышленного оборудования (+39%), мучных и кондитерских изделий (+217%), автотранспортных средств (+62%).

Что же касается Казахстана, то за январь-апрель 2017 года экспорт из ЕС в эту страну всеми видами транспорта показал отрицательную динамику на уровне —8,7% в физическом выражении (-7,4% в денежном). При этом отмечается перераспределение грузопотока с морского и железнодорожного транспорта в пользу автотранспорта — доставка товаров автомобильным транспортом выросла на 13,3%.