25% россиян рассчитывают, что Беларусь придет им на помощь в случае военной угрозы

Около 38% опрошенных ВЦИОМ жителей России верят в существование военной угрозы. На то, что на помощь России в случае вооруженного конфликта придет Беларусь, верят 25% опрошенных. Но в Китай россияне верят больше, сообщает « Коммерсант ».

Около 38% опрошенных ВЦИОМ жителей России верят в существование военной угрозы. Более половины из них оценили как высокую вероятность конфликт с США (63%), около трети — с Украиной (31%).

Среди других вероятных противников россияне назвали блок НАТО (7%), Китай (5%), Великобританию (4%), «Исламское государство» (4%), Сирию (3%) и Германию (3%).

Верящие в существование военной угрозы респонденты также ответили на вопросы социологов о возможных союзниках. По оценкам опрошенных, на помощь России в случае вооруженного конфликта могут прийти Китай (41%), Беларусь (25%) или Казахстан (18%). 10% высоко оценивающих вероятность военного столкновения полагают, что Россия не может ждать помощь ни от одного государства.

Также 41% опрошенных оценили масштаб потенциального нападения как «большой», 45% считают, что конфликт носил бы локальный характер.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился на всей территории России 16−17 июня. В телефонных интервью приняли участие 1,2 тыс. человек. Социологи оценивают погрешность в 3,5%.