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МИД о резолюции ПАСЕ: Не удивимся, если тема АЭС скоро всплывет в Международной федерации шашек

28.06.2017 12:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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МИД позитивно оценивает ряд тезисов из вчерашней резолюции ПАСЕ по ситуации в Беларуси, но отмечает, что Ассамблее «пока не удалось полностью отказаться от ложных стереотипов и устаревших подходов» в отношение нашей страны. Кроме того, МИД удивляет инициированная литовскими депутатами критика БелАЭС в резолюции, вопреки тому, что этот вопрос не имеет отношения к мандату ПАСЕ.

В МИД приветствуют решение ПАСЕ продолжить контакты высокого уровня с белорусскими властями.

— Данный шаг открывает возможность обсуждать взаимные озабоченности между парламентом Беларуси и ПАСЕ и устраняет искусственное препятствие для развития отношений с нашей страной, созданное отдельными недальновидными политиками еще в 2011 году.

Докладчик ПАСЕ по Беларуси Андреа Ригони озвучил доклад, который лег в основу резолюции, и ряд его положений МИД не считает объективными. В ведомстве сожалеют и о принятии литовской поправки по БелАЭС, несмотря «на справедливые возражения ряда депутатов о том, что эта тема не имеет никакого отношения не только к рассматриваемому вопросу, но и деятельности ПАСЕ как таковой».

— Вынуждены констатировать: вместо того чтобы вести с нами диалог в двустороннем формате, работать вместе в рамках специализированных международных организаций и в первую очередь в МАГАТЭ, Литва продолжает идти по пути политизации этого вопроса, задействуя в своих неконструктивных целях международные площадки, не имеющие никакого отношения к атомной энергетике. Не удивимся, если завтра вопрос о БелАЭС «всплывет» в повестке дня Международной федерации шашек.

МИД отмечает, что Беларусь уже обсуждает права человека с западными партнерами, и приветствует мнение большинства членов ПАСЕ о том, чтобы регулярно приглашать парламентариев Беларуси на заседания Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии.

— Поддерживаем отраженный в резолюции призыв ПАСЕ к Европейскому союзу рассмотреть возможность снятия всех действующих санкций в отношении нашей страны. Мы твердо уверены в необходимости расширения конструктивного сотрудничества с Советом Европы и его Парламентской ассамблеей. Считаем, что принятый ПАСЕ доклад, несмотря на все его недостатки, создает для этого необходимые предпосылки.

Во вчерашней резолюции ПАСЕ отмечаются некоторые позитивные шаги Минска, в частности, освобождение всех политзаключенных, присутствие в Палате представителей двух независимых депутатов и регистрацию движения «Говори правду».

Минск призывают реабилитировать бывших политзаключенных, освободить остающихся под арестом оппозиционеров и отказаться от смертной казни. В резолюции выражено сожаление из-за «недавней эскалации насилия и преследования мирных демонстрантов весной 2017 года». По инициативе литовских депутатов в резолюцию внесли поправку с призывом приостановить строительство БелАЭС из-за «многочисленных нарушений, отсутствия уважения к международным стандартам ядерной безопасности и серьезных нарушений безопасности и крупных инцидентов при строительстве».

 
Теги: Минск
 
 
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В МИД сожалеют о принятии литовской поправки к резолюции ПАСЕ, несмотря на возражения депутатов, что тема БелАЭС не имеет отношения к резолюции и деятельности ПАСЕ...

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