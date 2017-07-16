Как будет выглядеть ИТ-страна: с беспилотниками, криптовалютами и без бюрократии

Президент Беларуси Александр Лукашенко со времени мартовского визита в ИТ-компании Виктора Прокопени и назначения новым главой ПВТ Всеволода Янчевского уже несколько раз анонсировал революционные изменения в ИТ-отрасли. Проект декрета, который должен превратить Беларусь в ИТ-страну, уже подготовлен и проходит согласование в государственных органах.



Фото: president.gov.by

Задачу президент действительно поставил масштабную. «Искусственный интеллект, беспилотные автомобили, технологии блокчейн, цифровые валюты… Перечислять можно долго. Наша задача — предоставить такие условия, чтобы мировые лидеры в этих сферах открывали в Беларуси свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт с высокой добавленной стоимостью», — заявил глава государства в апрельском послании народу и парламенту.

Нетипичной для Беларуси стала уже подготовка законопроекта — готовила революционный декрет рабочая группа, включавшая как представителей Парка высоких технологий, так и специалистов ведущих ИТ-омпаний отрасли, экспертов в юридической и финансовой сферах при тесном взаимодействии с заинтересованными госорганами.

TUT.BY собрал 9 интересных фактов о самом многообещающем документе в сфере бизнеса за последнее время.

1. Декрет открывает двери ПВТ для новых компаний

Декрет раскрывает двери ПВТ для продуктовых компаний (в том числе других высокотехнологичных профилей — электроника, машинное проектирование, медицина и биотехнологии), а также для инвестиционных фондов (включая венчурные), образовательных проектов для ИТ-специалистов и иностранных организаций (Google, Facebook, Microsoft, Apple), монетизирующих ИТ-продукты с помощью рекламы и платной подписки.

Декрет позволяет ИТ-компаниям осуществлять любые виды деятельности, направленные на монетизацию программных продуктов. В частности, компании могут получать выручку от рекламной, маркетинговой деятельности, продавать «внутриигровые» товары и объекты интеллектуальной собственности. Компании также смогут оказывать бизнес услуги, основанные на программном обеспечении.

Например, раньше ни Google, ни Facebook не смогли бы стать резидентами ПВТ, поскольку получают выручку не от продажи софта, а от рекламы. Теперь эти вопросы решаются проектом декрета.

2. Декрет создает правовую основу для прихода в Беларусь технологий беспилотных автомобилей

Информация о готовящихся изменениях в законодательстве о ПВТ с самого начала привлекла пристальное внимание международного бизнеса.

В мае СЕО Gett — ближайший конкурент Uber — встречался с руководством ПВТ , после чего заявил об открытии в Минске центра разработки израильской компании.

Немного позже в ПВТ побывал и топ-менеджер Uber — компания уже присутствует в Беларуси как сервис провайдер. Среди обсуждаемых вопросов была также совместная работа по созданию в Беларуси центра научно-технических разработок, в том числе в сфере беспилотного транспорта.

Декрет создает необходимую основу для создания в Беларуси центра научно-технических разработок беспилотного транспорта. Более того, как стало известно также готовится принятие акта, который бы допустил движение беспилотных автомобилей третьего класса по дорогам Беларуси.





3. Декрет отменяет «визы на деньги»

Во всем мире законы не успевают за жизнью, технологиями. Задачей декрета стало не просто отменить «валютный контроль» для резидентов Парка, а отменить «визы на деньги» — это касается целого комплекса мер, в том числе и валютного контроля.

Декрет снимает ограничения на движение капитала для резидентов ПВТ. Вместо разрешительного порядка в сфере валютного контроля вводится уведомительный.

Также отменяются ограничения, предусмотренные законодательством о внешнеторговой деятельности. Отменяется обязательная письменная форма внешнеторговых сделок. Компании смогут подтверждать проведенные операции первичными учетными документами, составленными в одностороннем порядке.

В Израиле когда-то существовал валютный контроль, но в один прекрасный день его отменили — и технологическая индустрия стремительно пошла вверх. Эксперты рассчитывают, что снятие такого барьера стимулирует рост и в Беларуси.

4. Декрет стимулирует прорыв в образовании в сфере ИТ

Попытки построить ИТ-страну обречены на неудачу без продуманной системы подготовки кадров. Декрет предусматривает создание условий для развития образовательной деятельности в сфере информационных технологий. Образовательная деятельность может осуществляться в рамках деятельности резидентов ПВТ, в том числе на английском языке. Функции Министерства образования в сфере IT передаются администрации ПВТ.

Декретом предусматривается, что ПВТ значительную часть взносов резидентов будет направлять на развитие образования в сфере ИТ в вузы и школы.

5. Декрет создает условия для прихода в Беларусь инвестфондов и венчурных организаций

Наличие финансирования — важное условие для развития любой сферы, в том числе ИТ. Международные инвестфонды присматриваются к Беларуси и очень ждут изменений законодательства. К примеру, в марте в стране был руководитель фонда Flint Capital, который заявил о готовности международных фондов капитала прийти в Беларусь, в случае создания необходимых законодательных условий .

Ряд мер, направленных на создание условий для привлечения в ПВТ инвестиционных фондов и венчурных организаций, — уже в проекте документа. В частности, отменяется субсидиарная ответственность по обязательствам резидентов ПВТ в случае банкротства. Эксперты отмечают, что выживаемость стартапов 1:10, инвестор должен отвечать за неуспех только суммой инвестиций, а не всем имуществом.

Предлагается распространять режим ПВТ на инвестиционные фонды и венчурные организации.

6. Иммиграционная политика: «айтишный Гонконг для славянского мира»

В то время, как наши соседи из стран Балтии вводят стартап-визы, привлекая белорусских программистов и стартаперов доступом к рынку ЕС, в проекте декрета заложен принцип создания «айтишного Гонконга для славянского мира».

Принятие декрета дает шансы создать комфортные условия не только для белорусских айтишников, но и для массового прихода российских и украинских компаний.

В частности, декрет предусматривает одно из необходимых условий для этого — упрощение процедуры получения квалифицированными иностранными ИТ-специалистами вида на жительство, и введение долгосрочных стартап-виз.

Уже сейчас в социальных сетях в России и Украине активно обсуждается возможность перевода IT бизнеса в Беларусь.

7. Декрет вводит институты английского права

Декрет вводит отдельные институты английского права для стимулирования инвестиционной деятельности, в частности, возможность заключения акционерных соглашений, соглашений об опционе, об инвестиционном товариществе, о конвертируемом займе, соглашений о неконкуренции с работниками.

Это решает проблему структурирования сделок по продаже ИТ-бизнесов через Беларусь, что должно способствовать привлечению инвестиций и уплате налогов от продажи бизнесов в Беларуси.

8. Декрет комплексно регулирует блокчейн и криптовалюты

Декрет предусматривает введение в гражданский оборот криптовалют и токенов, основанных на технологии блокчейна. Предлагается комплексное правовое регулирование для того, чтобы резиденты ПВТ могли оказывать услуги криптобирж, криптообменников, привлекать финансирование посредством ICO, использовать криптовалюты и токены в гражданском обороте.

Это позволит ввести в легальное поле не только криптовалюты, но и деятельность, так называемых майнеров, которые создают криптовалюту в результате работы компьютерных процессоров по генерированию крипто-кода. В перспективе становится возможным легальное создание в Беларуси крупных майнинговых крипто-центров. С учетом ожидающегося избытка электроэнергии в стране после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС и снижения ее стоимости, это позволит создать дополнительный спрос на электроэнергию в масштабах страны, полагают специалисты.



Фото: Reuters

9. Сулит государству новые рабочие места и рост налоговых поступлений

Сейчас в стране около 30 000 айтишников, которые обеспечивают валютную выручку стране около 1 млрд долларов ежегодно.

Сегодня средний айтишник с зарплатой в 1500 долларов обеспечивает государству более чем в два раза больше налоговых поступлений, чем работник со средней зарплатой в 400 долларов, учитывая косвенный эффект от приобретения товаров, работ и услуг. Айтишники дают работу автодилерам, риелторам и девелоперам.

По расчетам экспертов, можно рассчитывать на двух-трех кратный рост ПВТ по количеству занятых работников и соответствующий рост налоговых поступлений.