Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 июля 2017 года

Читайте также: Загородная недвижимость в июне: сезонный рост спроса привел к остановке снижения цен

Рост цен был зафиксирован и на первичном рынке. За последние 7 дней средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0,3% и составляет сейчас 1123 $/м2. Разрыв между ценовыми индикаторами первичного и вторичного рынков сократился до минимальных 12 $/м2.

Учитывая высокую долю готовых проектов и строительство преимущественно каркасно-блочных домов, в ближайшее время средний уровень цен на рынке новостроек может оказаться выше, чем на “вторичке”.



