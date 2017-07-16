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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 июля 2017 года

17.07.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Второй раз с начала лета на вторичном рынке жилья зафиксирован рост цен. Индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,2% и находится сейчас у отметки в 1135 $/м2. Несмотря на это, общий ценовой тренд показ остаётся отрицательным – цены за первую половину лета опустились в среднем на полпроцента.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 июля 2017 года

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Рост цен был зафиксирован и на первичном рынке. За последние 7 дней средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0,3% и составляет сейчас 1123 $/м2. Разрыв между ценовыми индикаторами первичного и вторичного рынков сократился до минимальных 12 $/м2.

Учитывая высокую долю готовых проектов и строительство преимущественно каркасно-блочных домов, в ближайшее время средний уровень цен на рынке новостроек может оказаться выше, чем на “вторичке”.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 июля 2017 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 июля 2017 года

Из 7 летних недель 6 закончились сокращением предложения. Среди них и минувшая неделя, по итогам которой общее число выставленных на продажу квартир сократилось на 0,4%. Предложение 1-, 2- и 3-комнатных квартир уменьшилось на 0,6-0,7%. Отчасти данный отток был компенсирован 4-комнатными квартирами, которых за неделю стало больше на 1,5%.

В это же время прошлого года на рынке было на 7% меньше объектов.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 17 июля следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 июля 2017 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 июля 2017 года

На 0,1% опустился средний уровень цен 3-комнатных квартир. Объекты с двумя и четырьмя комнатами, напротив, подорожали на 0,3% и 0,5%, соответственно. Что касается 1-комнатных квартир, то для них неделя прошла без изменений.

Изменение цен в районах Минска на 17 июля выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 июля 2017 года

В четырёх столичных районах по итогам недели был зафиксирован рост средних цен на квартиры, который, впрочем, не превышал 0,2%. Снижение цен наблюдалось в Партизанском (-0,1%) и Заводском (-0,5%) районах. Средний уровень цен в Первомайском, Фрунзенском и Советском районах остался неизменным.

Разброс в изменении цен за последний месяц начинается с -1,3% в Заводском районе и заканчивается +1,3% в Центральном.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 июля 2017 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 июля 2017 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 695 $/м2 (-0,1%), Витебск – 542 $/м2 (+0,6%), Гомель – 559 $/м2 (-0,1%), Гродно – 697 $/м2 (без изменений), Могилев – 586 $/м2 (+0,5%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю снизилась на 0,5% и составляет 2 810 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

·  Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,4% и составляет 1429 $/м2.

·  Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 0,1% и составляет 817 $/м2. Источник данных – украинский портал Realt.ua.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 10 по 17 июля 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...

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