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Владелец сети "Алми" приобрел франшизу SPAR. Зачем это ему надо?

17.07.2017 16:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Владелец сети магазинов «Алми» компания «Юнифуд» в конце минувшего года приобрела франшизу голландского ритейлера SPAR International. Информация об этом размещена на сайте международного оператора.


Фото: glassdoor.co.uk

«В декабре 2016 года SPAR International предоставила эксклюзивную лицензию „Юнифуду“ для управления брендом SPAR в Беларуси. Создание бренда на этом рынке позволит с 2017 года открыть как собственные, так и независимые магазины розничной торговли в стране», говорится в сообщении.

По словам участников рынка, пока речь идет о переформатировании одного минского магазина формата «у дома» под стандарты SPAR. «Когда пройдет его обкатка, тогда можно будет думать о будущем», — сказал собеседник. По его словам, в любом случае ставка будет делаться на магазины формата «у дома».

На минувшей неделе компания «Юнифуд» разместила объявления по набору персонала в магазин SPAR.

Нидерландская сеть SPAR International объединяет более 12 000 магазинов в 44 странах мира (в основном страны Европы, а также ЮАР, Австралия, Аргентина). У сети существуют четыре формата магазинов: SPAR Express (рассчитаны на экспресс-покупки, торговая площадь — 100−200 кв. м), SPAR (магазины шаговой доступности, 200−1000 кв. м), EUROSPAR (большой супермаркет для покупок на всю неделю, торговая площадь — 1−3 тыс кв. м) и INTERSPAR (гипермаркет, более 3 тыс. кв. м).


Фото: spar-international.com

Уроженец Пинска Александр Зарибко с 2005 года инвестировал в личный розничный проект — сеть магазинов «Алми» в Беларуси и России (название ритейлера состоит из первых слогов имени и отчества бизнесмена). В прошлом году по рынку ходили разговоры, что бизнесмен готов продать свои магазины, чтобы рассчитаться с кредиторами в рамках инвестиционных договоров.

В конце 2016 года Зарибко продал российскую часть сети. «Он успешно вышел из российских магазинов, договорился с кредиторами и сейчас думает о будущем компании. „Алми“ — это для него главный актив в стране», — рассказал информированный собеседник. Согласно сайту, в Беларуси работает 40 магазинов под вывеской «Алми» и 10 — «Закрама».

Кстати, когда в прошлом году свой первый магазин в Минске открыла могилевская сеть «Квартал вкуса», некоторым показалось сходной их вывеска с дизайном логотипа SPAR.

Представитель "Квартала вкуса" сказал CityDog.by, что «это случайное совпадение». «В 2007 году был осуществлен ребрендинг нашей сети. Птичка на логотипе означает, что у нас вы всегда можете приобрести свежее мясо птицы», — отметил он.


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY
 
Теги: Минск
 
 
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В декабре 2016 года SPAR International предоставила эксклюзивную лицензию "Юнифуду" для управления брендом SPAR в Беларуси. Создание бренда на этом рынке позволит с 2017 года...

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