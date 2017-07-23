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"Росатом" намерен ввести в строй всю БелАЭС летом 2020 года

24.07.2017 10:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Всю Белорусскую атомную электростанцию планируется ввести в строй летом 2020 года. О приверженности данным обязательствам сегодня на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, передает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Василий Семашко для TUT.BY

«Мы вчера работали весь день на станции, обсудили положение дел. Готовы доложить подробно, — сказал Алексей Лихачев. — Мы исходим из обязательств „Росатома“ всю станцию ввести в строй летом 2020 года».

Гендиректор «Росатома» поблагодарил белорусскую сторону за постоянное внимание к строительству БелАЭС. «Мы это чувствуем, чувствуют и наши строители, работающие здесь, в Беларусь», — сказал он.

Алексей Лихачев напомнил о разговоре главы белорусского государства с президентом России в конце мая 2012 года, когда стартовал проект. «Вы тогда сказали, что задача — построить самую безопасную, самую современную станцию в Европе. И „Росатом“ действует, исходя из этой вашей установки. Действительно, это новое поколение по безопасности (3+). В мире таких аналогов нет», — заявил Алексей Лихачев.-

 
 
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"Мы вчера работали весь день на станции, обсудили положение дел. Готовы доложить подробно. Мы исходим из обязательств "Росатома" всю станцию ввести в строй летом 2020...

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