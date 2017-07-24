Правительство готовит комплексный план развития Борисовского района до 2020 года

25 июля, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Правительство готовит комплексный план мероприятий по развитию Борисовского района до 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на выездном заседании Президиума Совета Министров по вопросам развития Борисовского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопросы и проблемы есть, в том числе и застарелые, требующие оперативного решения. Все возможности, чтобы выправить ситуацию и выйти на устойчивую траекторию роста, здесь есть. К данному Президиуму в районе готовились полтора месяца. Времени достаточно, чтобы определиться со стратегией развития отдельно взятого региона", - отметил Андрей Кобяков.

По словам премьер-министра, сегодня есть серьезные вопросы к строительному комплексу. В июне этого года при посещении Борисовского хрустального завода и "Борисовжилстроя" были определены направления развития отрасли. Сегодня министр архитектуры и строительства Анатолий Черный доложит, как меняется ситуация на этих предприятиях и в регионе в отраслевом разрезе.

Речь также пойдет о работе, проделанной по итогам посещения филиала "Большие Новоселки" Борисовского комбината хлебопродуктов. Андрей Кобяков напомнил, что ранее поручалось выработать согласованное решение о создании в районе высокотехнологичной агропромышленной интеграционной структуры полного цикла на базе Борисовского комбината хлебопродуктов.

"Работа будет оцениваться по конкретным результатам, прежде всего по динамике показателей подчиненных организаций и района в целом. Поэтому особое внимание в работе и сегодняшних выступлениях прошу уделить мерам по обеспечению занятости, созданию высокоэффективных рабочих мест, достижению уровня заработной платы в Br1 тыс. Полагаю, в докладах должны прозвучать и предложения, которые требуется принять на уровне главы государства и правительства. В проекте комплексного плана таких мероприятий практически нет", - обратил внимание глава правительства.

Андрей Кобяков предложил обсудить проект комплексного плана мероприятий по развитию Борисовского района на 2017-2020 годы и затем его доработать, прежде всего дополнив конкретными мерами по проблемным предприятиям. На основе комплексного плана каждый республиканский орган управления, Минский облисполком и Борисовский райисполком должны до 1 сентября подготовить и утвердить детальные алгоритмы своих действий.

Премьер-министр также поручил проанализировать работу по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества, использование транзитного и транспортно-логистического потенциала Борисовского района. Кроме того, один из ключевых вопросов - кадровый потенциал. Андрей Кобяков поручил доложить, какая работа ведется по подготовке, подбору и расстановке кадров под решение задач, стоящих перед экономикой региона.

"Прошу докладывать конкретно, без лишней лирики, только конкретные предложения для решения накопившихся в районе проблем. Все выработанные во время заседания предложения должны лечь в основу проекта комплексного плана первоочередных мер по развитию Борисовского района", - резюмировал глава правительства.

В промышленном производстве Минской области Борисовский район занимает 11%. Это третье место среди районов Минской области (после Солигорского и Минского). Имея 11,3% всего занятого в экономике области населения, район формирует порядка 12% инвестиций в основной капитал, 7,3% выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг, 6,5% экспорта товаров, 5,4% импорта товаров.

По данным Белстата, в текущем году выполняется три из четырех показателей эффективности работы председателя райисполкома. Это темп роста экспорта товаров, экспорт услуг и прямые иностранные инвестиции. Не выполняется показатель по количеству трудоустроенных граждан за счет создания новых предприятий. При этом уровень безработицы выше, чем в среднем по стране и Минской области (в районе - 1%, в стране и области - 0,8% и 0,7% соответственно). Есть и другие проблемные вопросы - в январе-июне продукции сельского хозяйства в Борисовском районе произведено на 6% меньше, чем в первом полугодии 2016 года. Обостряется проблема просроченной задолженности по кредитам и займам (рост в 2,6 раза по сравнению с 1 июня 2016 года). В 4 раза сократилась чистая прибыль, в то время как по стране она выросла более чем в 2,4 раза. Рентабельность продаж тоже ниже, чем по стране на 1,1 процентных пункта.-0-