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Наркевич: в Беларуси налажен системный мониторинг и контроль за обоснованностью цен
27.07.2017 12:34 — Новости Экономики | БелТА
27 июля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. В Беларуси налажен системный мониторинг и контроль за обоснованностью цен, заявила сегодня журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Ирина Наркевич, передает корреспондент БЕЛТА.
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27 июля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. В Беларуси налажен системный мониторинг и контроль за обоснованностью цен, заявила сегодня журналистам заместитель министра...
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