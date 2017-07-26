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Наркевич: в Беларуси налажен системный мониторинг и контроль за обоснованностью цен

27.07.2017 12:34 — Новости Экономики | БелТА  
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27 июля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. В Беларуси налажен системный мониторинг и контроль за обоснованностью цен, заявила сегодня журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Ирина Наркевич, передает корреспондент БЕЛТА.

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Теги: Минск
 
 
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27 июля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. В Беларуси налажен системный мониторинг и контроль за обоснованностью цен, заявила сегодня журналистам заместитель министра...

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