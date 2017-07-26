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Или граждан слушать, или оптимизировать. МАРТ думает, можно ли сделать Белкоопсоюз без долгов

27.07.2017 14:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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На Белкоопсоюз приходится около 30% всей просроченной задолженности торговых сетей перед поставщиками. Эту цифру сегодня озвучила журналистам замминистра торговли и антимонопольного регулирования Ирина Наркевич. Правительство сейчас думает над тем, как сделать торговлю на селе безубыточной. Но пока рецепта нет.


Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

— На селе непросто. Во-первых, там доходы у людей меньше, чем в городе. Во-вторых, каждый третий житель — пенсионер. Нужно понимать, какую потребительскую активность они обеспечивают, — сказала Ирина Наркевич.

По социальным стандартам, если в населенном пункте живет менее двух тысяч человек, то там можно закрыть магазин, а вместо него три раза в неделю пустить автолавку.

— Но по просьбам людей мы оставляем там магазины, хоть они затратны и убыточны, — пояснила замминистра социально ориентированы подходы потребкооперации. — Нам нужно решить: или граждан слушать, или оптимизировать систему.

Сейчас МАРТ работает над тем, чтобы привлечь на село частный бизнес. Альтернативой Белкоопсоюзу могут стать небольшие частные магазины. Предпринимателям предложат работать на льготных налоговых условиях — за одну базовую в год. Пустующие объекты будут продавать за бесценок. Сейчас соответствующий проект указа проходит согласование в Совмине.

— Нужно создать условия, чтобы в малые населенные пункты пошел частник и наше село не получало все по остаточному принципу, — считает Ирина Наркевич.

Но нет гарантии, что частник поможет потребкооперации выйти из кризиса. Потому что Белкоопсоюз — это не только про бизнес, но и про выполнение социальных стандартов.

— Потребкооперация — это не просто торговля, а комплекс социальных услуг. Например, выращивает человек какой-то товар в деревне. Излишки кто-то должен купить. В отдаленные села частник может и не доехать, а Белкоопсоюз должен. А это затраты, — объяснила замглавы МАРТ. — Непростая ситуация складывается из разных факторов.

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На Белкоопсоюз приходится около 30% всей просроченной задолженности торговых сетей перед поставщиками. Эту цифру сегодня озвучила журналистам замминистра...

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