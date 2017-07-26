Нацбанк до конца года не изменит денежно-кредитную политику

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Национальный банк до конца года намерен продолжить монетарную политику, которая будет направлена на сдерживание инфляции и обеспечение макроэкономической стабильности в стране, говорится в сообщении управления информации и общественных связей НБРБ.

Там отметили, что в четверг в Нацбанке состоялось расширенное заседание правления, на котором были рассмотрены итоги первого полугодия.

"Во втором полугодии 2017 года Национальный банк продолжит реализацию монетарной политики, направленной на устойчивое замедление инфляции и поддержание макроэкономической сбалансированности", — отмечается в сообщении.

НБРБ констатировал позитивные изменения в денежно-кредитной сфере по итогам первого полугодия этого года.

В частности, было отмечено, что работа Нацбанка и правительства на единые целы привела к сдерживанию инфляционных процессов в стране. Так, в июне годовой темп прироста потребительских цен снизился до 6,5% с 10,6% в декабре 2016 года. Базовая инфляция в июне 2017 года составила 5,3% в годовом выражении.

Снижение фактической инфляции и уверенность в устойчивости данного процесса позволили Национальному банку в первом полугодии 2017 года ускорить динамику снижения ставки рефинансирования, что способствовало уменьшению процентных ставок и на кредитно-депозитном рынке, отмечается в сообщении.

Однако, обратили внимание в Нацбанке, на фоне избыточной ликвидности банков динамика кредитования остается невысокой. В корпоративном сегменте кредитование сдерживает низкий платежеспособный спрос предприятий. В целом дезинфляционное влияние внутреннего спроса сохраняется, несмотря на активизацию потребительского кредитования во II квартале.

На депозитном рынке сохраняется тенденция сокращения вкладов в инвалюте при росте срочных депозитов в белорусских рублях, что отражает процессы дедолларизации.

По итогам первого полугодия 2017 года обеспечен рост золотовалютных резервов при снижении валютных обязательств Национального банка.

"Инфляционные ожидания в экономике снижаются, хотя остаются достаточно высокими. В конце II квартала отмечается более быстрое восстановление роста доходов населения и потребительского спроса, что наряду с июньским ростом цен на продовольствие может сдерживать дальнейшее замедление инфляции", — отметили в Нацбанке.

Там добавили, что в дальнейшем не исключают возможности снижения процентных ставок в экономике. Принятие таких решений будет зависеть от развития макроэкономической ситуации в целом, скорости приближения темпов прироста цен к среднесрочной цели (не более 5% в 2020 году), а также состоянием и перспективами платежного баланса страны.