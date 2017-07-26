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Рух "За свободу" раздал ленточки с орнаментом у ЦУМа в годовщину Декларации о суверенитете

27.07.2017 19:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Активисты движения «За свободу» раздавали ленточки с белорусским орнаментом у минского ЦУМа в связи с годовщиной принятия Декларации о суверенитете БССР. Акция прошла без вмешательства милиции.


В первой половине дня активисты БНФ, ОГП, БХД, «Таварыства беларускай мовы» и движения «Разам» посетили могилы известных белорусов Василя Быкова, Владимира Короткевича, Геннадия Карпенко, Нила Гилевича и т.д.



27 июля 1990 года Верховный совет впервые проговозгласил независимость Беларуси.

 
 
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