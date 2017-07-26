Активисты движения «За свободу» раздавали ленточки с белорусским орнаментом у минского ЦУМа в связи с годовщиной принятия Декларации о суверенитете БССР. Акция прошла без вмешательства милиции.





В первой половине дня активисты БНФ, ОГП, БХД, «Таварыства беларускай мовы» и движения «Разам» посетили могилы известных белорусов Василя Быкова, Владимира Короткевича, Геннадия Карпенко, Нила Гилевича и т.д.









27 июля 1990 года Верховный совет впервые проговозгласил независимость Беларуси.