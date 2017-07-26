|
Рух "За свободу" раздал ленточки с орнаментом у ЦУМа в годовщину Декларации о суверенитете
27.07.2017 19:23 — Новости Экономики | Tut.by
Активисты движения «За свободу» раздавали ленточки с белорусским орнаментом у минского ЦУМа в связи
В первой половине дня активисты БНФ, ОГП, БХД, «Таварыства беларускай мовы» и движения «Разам» посетили могилы известных белорусов Василя Быкова, Владимира Короткевича, Геннадия Карпенко, Нила Гилевича и т.д.
27 июля 1990 года Верховный совет впервые проговозгласил независимость Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акция прошла без вмешательства милиции.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии