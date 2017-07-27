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Названы 4 компании, которые получили в 2016 году наибольшую поддержку из бюджета

28.07.2017 13:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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В 2016 году из республиканского и местных бюджетов господдержка и иные преференции были предоставлены 2430 субъектам хозяйствования на общую сумму 3,6 млрд рублей, что на 1 млрд меньше, чем в 2015 году. Об этом говорится в статье заместителя председателя Комитета госконтроля Александра Курлыпо, опубликованной в последнем номере журнала «Финансы, учет, аудит».


Наибольший объем помощи получили «Белагросервис» — 181,1 млн рублей (5,1% от общей суммы преференций), «Белорусский металлургический завод» — 153, 4 млн (4,3%), «Гомельстекло» — 140,7 млн (3,9%), «Кричевцементношифер» — 140,3 млн (3,9%).

С 1 мая 2016 года изменились подход к оказанию господдержки, что привело к сокращению числа организаций, не выполнивших условия ее предоставления. Так, если по итогам 2015 года условия получения преференций не выполнили 56,1% компаний (1175 предприятий), который была оказана помощь по решения президента и правительства, то в 2016 году — всего 2% (39 организаций).

Однако по-прежнему сохраняется проблема возврата средств, предоставленных из бюджета на возвратной основе (бюджетные ссуды, займы, исполнение гарантий), констатирует Курлыпо. На начало 2017 года просроченная задолженность по этим инструментам составила более 1 млрд рублей. При этом, несмотря на сокращение в 2016 году долга, гарантированного Республикой Беларусь, на 1,5 млрд рублей (до 7,8 млрд рублей на начало 2017 года), размер просроченной задолженности по исполненным гарантиям увеличился более чем в 3 раза.

Наибольшая просроченная задолженность по ссудам (основной долг) числилась у «Светлогорского ЦКК» (32,3 млн рублей) и «Белагросервиса» (17,2 млн рублей), по исполненным гарантиям — «Белагросервиса» (91,5 млн), «Климовичского комбината хлебопродуктов» (78,8 млн), «Мясо-молочной компании» (71,2 млн), «Борисовского комбината хлебопродуктов» (68,7 млн) и «Лидахлебопродукт» (67,1 млн).

 
 
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В 2016 году из республиканского и местных бюджетов господдержка и иные преференции были предоставлены 2430 субъектам хозяйствования на общую сумму 3,6 млрд рублей, что...

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