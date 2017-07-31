Покупатели рыбы перестанут платить за лед: с 1 сентября вступит в силу техрегламент ЕАЭС

С 1 сентября 2017 года вступит в силу технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о безопасности рыбы и рыбной продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).



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Как проинформировал член Коллегии (министр) ЕЭК Валерий Корешков на отраслевой конференции в Южно-Сахалинске (Россия), техрегламент разработан лучшими учеными пяти стран ЕАЭС совместно с ЕЭК для защиты жизни и здоровья потребителей от опасной продукции и фальсификата.

В документе, в частности, содержатся точные данные о доле глазури в мороженой рыбе и морепродуктах. Так, масса глазури (льда) в замороженной рыбе не должна превышать 5%, замороженной рыбной продукции из разделанных или очищенных ракообразных — 7%, из неразделанных ракообразных — 14%. «Гонясь за прибылью, многие предприниматели так перемораживают рыбопродукты, что покупатель не может понять, за что платит — за рыбу или лед. Теперь масса рыбы будет указываться на упаковке отдельно от массы глазури, для которой установлены конкретные предельно допустимые цифры», — отметил он.

Министр ЕЭК также добавил, что техрегламент ЕАЭС на рыбу и рыбную продукцию является большим шагом вперед, поскольку позволит отследить и сделать безопасными все этапы обращения пищевой рыбной продукции — от вылова до реализации и утилизации. Он несет много новшеств, направленных на защиту потребителей и определяющих для бизнеса четкие правила работы.

Пищевая рыбная продукция, не отвечающая требованиям техрегламента ЕАЭС, не сможет попасть на прилавки магазинов союзных государств. К примеру, документ запрещает или минимизирует содержание в рыбопродуктах амоксициллина, бацитрацина, галофугинона и других вредных для здоровья человека препаратов и стимуляторов роста, которые нередко используют производители, разводящие рыбу, ракообразных, мидий и других водных животных. В отношении рыбы, растущей в естественных условиях, техрегламент определяет, что она должна быть выловлена в безопасных районах добычи. Мониторинг безопасности будут осуществлять уполномоченные органы государств-членов и размещать на официальных сайтах, чтобы рыбаки знали, в каких районах разрешено ловить.

К обращению в странах ЕАЭС не будет допускаться пищевая рыбная продукция, изготовленная из ядовитых рыб ряда семейств, не соответствующая потребительским свойствам по органолептическим показателям, подвергнутая размораживанию в период хранения, содержащая опасные для здоровья человека биотоксины, а также мороженая, имеющая температуру в толще продукта выше минус 18 градусов.

В соответствии с союзным техрегламентом, живая рыба с признаками засыпания должна быть реализована как рыба-сырец, т.е. как свежая рыба без признаков жизни при температуре не выше температуры среды обитания или охлаждаемая. Морские ежи, ракообразные, брюхоногие и двустворчатые моллюски должны направляться на продажу и переработку только в живом виде. Трепангов после вылова следует незамедлительно разделать, устриц — уложить вогнутой створкой раковины вниз, морских гребешков — выпуклой створкой вниз.

Впервые установлены нормы допустимого содержания влаги в мышечной ткани мороженых промысловых рыб и водных беспозвоночных. Например, в семге — не более 72%, дальневосточной скумбрии и северной креветке — 80%, а в камчатском крабе — 82%.

Отдельно в техрегламенте устанавливаются требования для производства детского питания. Так, пищевую рыбную продукцию для детей первого года жизни следует производить не в обычных условиях рыбоперерабатывающего предприятия, а на специализированных производственных объектах, в специальных цехах или технологических линиях. Для более старших, включая детей школьного возраста, условия производства немного смягчены: производить питание можно и на технологическом оборудовании общего назначения, но обязательно в начале рабочей смены или в отдельную смену после его мойки и дезинфекции. При производстве рыбной пищевой продукции для детей нельзя использовать фосфаты, усилители вкуса, бензойную, сорбиновую кислоты и их соли, а также другие пищевые ингредиенты, где есть эти пищевые добавки.

«Нововведения, безусловно, укрепят потребительское доверие к отечественной рыбе, внесут значительный вклад в повышение уровня продовольственной безопасности в странах ЕАЭС», — резюмировал Валерий Корешков.

Для адаптации предпринимателей к новым условиям установлен достаточно длительный переходный период. Как отметил министр ЕЭК, документы об оценке соответствия пищевой рыбной продукции, оформленные рыбоперерабатывающими предприятиями до вступления в силу техрегламента, будут считаться действительными до окончания срока их действия, но не позднее 1 сентября 2019 года. Обращение такой продукции допускается в течение срока ее годности. Это, по мнению экспертов, обеспечит возможность планомерного перехода участников рынка на выпуск рыбных товаров, отвечающих новым требованиям.