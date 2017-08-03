Дети оценили дворовые игры своих пап и мам

Грандиозными «обливашками» завершился первый в Беларуси Фестиваль «Забытых игр» - праздник на Центральной площади Новой Боровой.

На нем взрослые вспоминали, а дети открывали для себя «Резиночки» и «Квадрат», «Хали-Хало» и «Морской бой» в школьной тетрадке. Эмоции ребятни, впервые получившей в руки классические «поливачки», достигли критического уровня, а тучка, которая уже собиралась покропить всех дождем, резко притормозила и свернула в сторону.

А до этого было два часа полного «отрыва». Как для детей, так и для их родителей. И по этому случаю у нас для вас две новости: плохая и хорошая. Плохая состоит в том, что наши дети в абсолютном своем большинстве действительно не знают игр, которые были любимыми у их родителей. Но, когда подрастающее поколение начинает играть в них – оно в восторге! А это уже была хорошая новость.

Главной задачей фестиваля было не развлекать детей культовыми играми их родителей, а показать эти игры и дать возможность выбрать. Организаторы решили просто воспроизвести ту атмосферу, которая царила во дворах нашей юности, когда дети сами решали – «Классики» или «Казаки-разбойники». И это сработало!

Началось все классически, как начинались игры тысячи раз в сотнях тысяч дворов: с крика под балконом.

- Кооооля! Коля, выходи во двор!

- Нету Коли, в деревню уехал!

- А сбросьте мячик!

Мячик добыт и это уже счастье. Во что играть? Конечно же в «Квадрат»! Незнание правил восполнялось энтузиазмом. Недостаток мастерства – желанием. В общем, все, как 30 лет назад: если есть мяч, до темноты мама не жди домой.

А в «девочковой» зоне ключевыми играми были, конечно же, «Резиночка» и «Классики». Играть хотели все, но, как оказалось, из взрослых правила практически никто не помнит, а из детей – не знает. Но лиха беда начало – стоило самым активным мамам начать прыгать, как виртуозные комбинации стали получаться сами собой. Ноги-то помнят! Восторг мам, окунувшихся в детство, разделили их дочки. А когда «тряхнуть» стариной вышла буфетчица Баба Зина, по этому поводу даже оставившая прилавок на помощников, то восторгу собравшихся не было предела: с шутками и прибаутками габаритная Баба пропрыгала «классики» на одной левой и задом наперед!

Кстати, о буфете. Квас, мороженое, чипсы (пластинками, как тогда!) – любимые лакомства из детства предложила Баба Зина всем участникам фестиваля. И они ушли на расхват, как в старые, добрые времена.

Отдельная зона была посвящена тетрадочным играм. Тут разница между поколениями нынешних детей и их родителей была еще заметнее. Оказывается, что мастерство создания «хлопушек», «гоночек» и даже «самолетиков» практически утеряно. Наверное, современные дети вообще не вырывают листов из школьных тетрадок! Но, тем не менее, при помощи пап было создано даже несколько эскадрилий бумажных самолетиков. «Авиаконструкторы», как юные, так и убеленные сединами, даже приняли участие в чемпионате на дальность полета.

Зато дети в возрасте от 2 до 15 лет с удовольствием рисовали, вырезали платья для куколок и играли в «Морской бой». Вспомнили и «точки» - несколько мам на месте преподали мастер-класс своим детям. «Эх, куда вам! Сколько чемпионатов класса было выиграно!», - прокомментировала одна из родительниц.

Огромной популярностью – особенно у родителей – пользовалась фотозона. Еще бы – за этот фотоволл лет 25-30 назад любой школьник отдал бы все завтраки на год вперед! Плакаты Цоя и AC/DC, Брюса Ли и Юры Шатунова, Рэмбо и Рокки и еще доброго десятка кумиров 90-х, включая старину Арни, собранные на одной «стене»!

Центральная площадка также не скучала. Здесь играли в «Хали-хало», «Морскую фигуру», «Выбивалы»… Да во что только не играли! Причем с одинаковым энтузиазмом участвовали представители разных поколений. Все-таки нас объединяет не смартфон, а обычный футбольный мяч!

И когда казалось, что уже все выдохлись, ведущий сделал предупредительный «выстрел» из водяного пистолета. Несколько десятков «поливачек» дети и взрослые расхватали за 5 секунд. Финал фестиваля получился поистине сногсшибательным. Тем более, что фонтан на Центральной площади Новой Боровой не иссякал.

«А завтра тоже так круто будет?» - с надеждой поинтересовалась пара подростков в возрасте лет 14. Мокрые, но счастливые до невозможности. Парни, теперь это в ваших руках. У вас есть мячи и мелки, чтобы нарисовать квадрат на асфальте. Рисуйте – и будет круто!

А мы ведь считали, что молодежь интересуют только youtube и ВКонтакте.