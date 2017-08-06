Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы и собрался в проблемные хозяйства

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует ряд поездок по проблемным хозяйствам в различных регионах Беларуси, о своих планах белорусский лидер рассказал во время согласования назначений на должности ряда новых руководителей местных органов власти.

"В моих поездках (я уже хочу открыть этот секрет) в Бресте, потом на Могилевщине, потом на Витебщине первый вопрос в районе будет "какие проблемные хозяйства?". Поедем, посмотрим на эти проблемные хозяйства", — цитирует Лукашенко агентство БелТА .



© Sputnik Виталий Тимкив Лукашенко поручил накормить комбайнеров и убрать хлеб до 20 августа

Это ваше лицо

Давая согласие на назначение новых руководителей в регионах, Лукашенко подчеркнул, что ждет от новых руководителей на местах более пристального внимания к отстающим хозяйствам. По его словам не надо "бездумно мотаться по всем хозяйствам", а нужно сконцентрироваться на трех-четырех сельхозпредприятиях, где сохраняются проблемы.

"У вас три-четыре, может, у кого-то пять проблемных хозяйств. Займитесь ими, это ваше лицо. Я это всегда буду помнить и требовать. Естественно, и все мои подчиненные из этого будут исходить", — подчеркнул президент.

Кроме того, Лукашенко потребовал от местных властей работать в полную силу, чтобы ему не приходилось лишний раз напоминать о том, что они власть и отвечают за свои территории. При этом президент дал новым назначенцем определенную свободу в решении кадровых вопросов на местах.

"Разберитесь, с кем вы будете работать. Если люди уже вообще закостенели, от них нужно освобождаться. Если хотите кому-то дать шанс, будет очень неплохо. Я сторонник того, чтобы не резать по живому: разные причины могут быть, разные стили руководства были до вас. Поэтому дайте людям шанс. Но этот шанс не может растянуться на годы или долгие месяцы — это буквально месяц-два. Если человек готов работать — пусть работает", — отметил президент.

Оптимизировать аппарат и разговаривать с людьми

По мнению Лукашенко, новые руководители имеют право требовать от сотрудников управленческого аппарата на местах эффективной работы — с учетом "более-менее нормальной зарплаты". При этом президент не против, если новые руководители сочтут нужным "оптимизировать" аппарат, то есть сократить. Говорил глава государства и о важности работы с населением — о необходимости встречаться и беседовать.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко назначил главного по контрразведке в КГБ

"Они готовы слушать любых лекторов, любых проповедников, но люди хотят видеть руководителя, который облечен властными полномочиями и может сегодня решить их проблемы. Я не говорю, что вам надо с утра до вечера, как бригадиру в деревне в свое время, ходить по домам. Нет. Вы определитесь, как вы лично будете работать с людьми, у вас не так много предприятий", — напутствовал новых руководителей Лукашенко.

Кроме того, президент попросил руководителей на местах обратить внимание на подготовку к новому учебному году

"На солидном уровне проведите эту работу, чтобы детишки могли пойти и учиться соответствующим образом", — поставил он задачу.

Лукашенко в понедельник согласовал назначение Олега Мацкевича на должность первого заместителя председателя Витебского облисполкома. Ранее Мацкевич работал заместителем председателя Витебского облисполкома.

Также Лукашенко согласовал назначение Александра Позняка председателем Оршанского райисполкома. Ранее Позняк занимал должность помощника Президента — инспектора по Витебской области.

Олег Поскробко, который ранее работал первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства, согласован на должность председателя Солигорского райисполкома.

Кроме того, согласованы назначения Владимира Белова — председателем Ганцевичского райисполкома, Александра Дорошенко — председателем Дрогичинского райисполкома, Андрея Булавкина — председателем Бешенковичского райисполкома, Павла Наливайко — председателем Осиповичского райисполкома и Дмитрия Рубана — председателем Хотимского райисполкома.