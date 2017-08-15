ВВП Беларуси за семь месяцев вырос на 1,1%

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Первая оценка валового внутреннего продукта за период с января по июль текущего года осуществлена в Беларуси, сообщили в среду в Национальном статистическом комитете Беларуси.

В нынешних ценах объем ВВП составил 56,7 млрд белорусских рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню января — июля 2016 года.

В январе — июле 2017-го индекс-дефлятор ВВП по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 107,3%.

Ранее Евразийский банк развития (ЕАБР) в своем макрообзоре улучшил прогноз по приросту ВВП в Беларуси по итогам 2017 года. Он повысил прогноз экономического роста в целом регионе на 2017 год с 1,3% до 1,6%.

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