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ВВП Беларуси за семь месяцев вырос на 1,1%
16.08.2017 19:34 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг — Sputnik. Первая оценка валового внутреннего продукта за период с января по июль текущего года осуществлена в Беларуси, сообщили в среду в Национальном статистическом комитете Беларуси.
В нынешних ценах объем ВВП составил 56,7 млрд белорусских рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню января — июля 2016 года.
В январе — июле 2017-го индекс-дефлятор ВВП по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 107,3%.
Ранее Евразийский банк развития (ЕАБР) в своем макрообзоре
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Ранее ВВП республики в первом квартале увеличился на 0,3%, за пять месяцев прирост составил 0,9%, а за полгода 1%.
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