Лукашенко продолжит контролировать ход уборочной кампании в стране

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проконтролирует, как идет уборка зерновых культур в восточных регионах Беларуси, сообщили в пресс-службе главы государства.

В минувшую среду, 16 августа, во второй половине дня глава государства продолжил поездки по стране.

"Вчера президент Беларуси на вертолете облетел восточную часть столичного региона и большинство районов Могилевской области, наблюдая с высоты за уборкой урожая", — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что глава государства планирует в ближайшие дни посетить и проконтролировать ситуацию на полях и в хозяйствах этих регионов. Запланированы мероприятия и на полях Витебской области.