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Лукашенко продолжит контролировать ход уборочной кампании в стране
17.08.2017 09:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проконтролирует, как идет уборка зерновых культур в восточных регионах Беларуси, сообщили в пресс-службе главы государства.
В минувшую среду, 16 августа, во второй половине дня глава государства продолжил поездки по стране.
"Вчера президент Беларуси на вертолете облетел восточную часть столичного региона и большинство районов Могилевской области, наблюдая с высоты за уборкой урожая", — сказали в пресс-службе.
Там отметили, что глава государства планирует в ближайшие дни посетить и проконтролировать ситуацию на полях и в хозяйствах этих регионов. Запланированы мероприятия и на полях Витебской области.
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Глава государства в минувшую среду на вертолете облетел восточную часть Минской области и большинство районов Могилевской области.
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