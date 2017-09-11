Фирма Русака, которого хвалил Лукашенко, дошла до банкротства

Экономический суд Минска возбудил производство по делу о банкротстве и установил защитный период в отношении компании «Унибокс» до 2 ноября. Это следует из материалов суда.





Заявление о признании банкротом некогда известного предприятия «Унибокс», подконтрольного бизнесмену Сергею Русаку, подал «Приорбанк». Кредиторами по делу также проходят Беларусбанк, налоговые инспеции и Фонд соцзащиты населения.

По данным «Приорбанка», неплатежеспособность «Унибокса» имеет устойчивый характер, долги "превышают 100 базовых величин". ФСЗН и МНС также сообщили о наличии у должника "значительной" непогашенной задолженности перед бюджетом и государственным внебюджетным фондом, следует из материалов суда.

Представитель "Унибокса" возрожал в суде по поводу принятия заявления кредитора. Он указал, что "Унибокс" является платежеспособоной организацией, стоимость активов которой позволяет рассчитаться по имеющимся у должника обязательствам (размер активов — почти 70 млн рублей, долги — 54,7 млн рублей). Кроме того, производится погашение задолженности.

Должник также сообщил, что им "реализуется проект по привлечению иностранных инвестиций в размере окло 100 млн долларов, первый транш которых позволит погасить кредиторскую задолженность".

В качестве причин неплатежеспособности Сергей Русак указал на неплатежи со стороны дебиторов «Унибокса», на изменение налогового законодательства и конъюнктуры рынка.

Согласно справке управления принудительного исполнения при Мингорисполкоме от 12 июля 2017 года, в отделе находится 1219 исполнительных производств, возбужденных в отношении должника на сумму почти 23 млн рублей, 65,6 тыс. долларов, 5 млн евро и 3,7 млн российских рублей. Согласно заключению об оценке стоимость имущества «Унибокса» составляет 12,6 тыс рублей, следует из материалов суда.

Компания «Унибокс» была создана в 1993 году, и стала одним из первых коммерческих предприятий Минска и резидентов СЭЗ «Минск». Соинвесторами выступали итальянские компании, группа компаний Сергея Русака специализировалась на производстве кроненпробки для безалкогольной и пивоваренной промышленности, отопительного оборудования, металлической тары для лакокрасочной и химической промышленности, а также оборудования для молочно-товарных ферм.



Сергей Русак (в центре) принимает высокопоставленных белорусских чиновников



Неприятности у компании Русака, которого Александр Лукашенко в 2011—2012 гг. поставил всем в пример, возникли в 2013 году после участия «Унибокса» в крупном тендере государственного «Белагросервиса» на поставку сельхозорганизациям 225 доильных залов на общую сумму 500,15 млрд неденоминированных рублей. Но «Унибоксу» оплатили только 60% заказа. В Минсельхозпроде объясняли недорасчеты тем, что были поставлены доильные залы по экономной схеме комплектации «Свинговер» вместо заказанной более дорогой «Параллели». В итоге на «Унибоксе» перестали платить зарплату, начались увольнения и суды, компания также стала хроническим должником бюджета.

Бывший работник «Унибокса», знакомый с ходом судебных разбирательств, сказал TUT.BY, что «Русак давно не ведет бизнес через эту компанию, а создал другие фирмы, через которые осуществляет деятельность». При этом долги перед работниками «Унибокса» не погашены до сих пор. «Хотя в течение 3 лет прокурор Минска и высокие чиновники Мингорисполкома выступали в СМИ и заверяли, что все долги по зарплатам будут погашены. [Бывший заместитель председателя Мингорисполкома Жанна] Бирич ушла на повышение и с нее нет спроса. Сейчас у нас также есть опасения, что все заберут банки, а работникам ничего не достанется. По статистике, в среднем только каждый пятый работник предприятия, в отношении которого принято решение о банкротстве, получает причитающиеся ему денежные средства», — добавил он. Собеседник ничего не слышал об привлечении Русаком крупных иностранных инвестиций. Связаться с самим бизнесменом не удалось.