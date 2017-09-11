Павел Северинец получил ответ милиции на вопрос, откуда у телеканала «Беларусь 1» оказались записи его телефонных разговоров. Аудио было использовано в мартовском сюжете, где рассказывалось о роли оппозиционеров в весенних акциях протеста.



Владимир Некляев и Павел Северинец. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, 12 марта в программе «Главный эфир» показали 11-минутный сюжет-продолжение журналистского «расследования» о весенних акциях протеста «Звонок друга».

В нем канал привел запись телефонного разговора между лидером «Молодого фронта» Дмитрием Дашкевичем и сопредседателем «Белорусской христианской демократии» Павлом Северинцем. Оппозиционеры обсуждали возможное участие анархистов в акциях против застройки у Куропат .

Северинец обратился к следователям, чтобы узнать, откуда у «Беларусь 1» материалы прослушки. Ответ дали сотрудники Первомайского РУВД; документ оппозиционер опубликовал в Faceebok:

«Были получены объяснения представителя Белтелерадиокомпании (…). Работники компании самостоятельно не принимали мер для получения названной информации (записи телефонного разговора), предоставленной им анонимным источником, который не указал никаких своих личных данных», — сообщается в документе за подписью начальника РУВД Андрея Паращука.

Компания настаивала, что не ставила перед собой «цели какого-либо умышленного искажения информации или нарушения прав и законных интересов граждан».

«Работники компании не осуществляли самостоятельно доступ к информации ограниченного доступа в нарушение требований статьи 28 Конституции Республики Беларусь ["Каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений» ] и абзаца второго статьи 37 Закона «О СМИ» ["Информация ограниченного доступа"]", — ответили в милиции.

Таким образом, решили правоохранители, в действиях работников канала отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 203 УК (Нарушение тайны телефонных переговоров). Санкция статьи — от общественных работ и вплоть до 2 лет лишения свободы.

По закону, Северинец может обжаловать данный ответ в ГУВД Мингорисполкома, а позже — при несогласии — в суде.

«Фокус-покус, глядзіце: ваш тэлефон незаконна праслухалі, запіс ананімна перадалі на БТ і выкарысталі ў паклёпніцкім фільме, але ніякага парушэння закону няма! Сорамна за людзей у пагонах. Дарагія мае, дзе ж ваша юрыдычная адукацыя? Гэта ж не гульня ў напарсткі, а падсудная справа», — отреагировал на ответ из милиции Павел Северинец.