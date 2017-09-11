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"Анонимный источник". Оппозиционер Северинец получил ответ, откуда у БТ запись прослушки его телефона
12.09.2017 12:37 — Новости Экономики | Tut.by
Павел Северинец получил ответ милиции на вопрос, откуда у телеканала «Беларусь 1» оказались записи его телефонных разговоров. Аудио было использовано в мартовском сюжете, где рассказывалось о роли оппозиционеров в весенних акциях протеста.
Напомним, 12 марта в программе «Главный эфир»
В нем канал привел запись телефонного разговора между лидером «Молодого фронта» Дмитрием Дашкевичем и сопредседателем «Белорусской христианской демократии» Павлом Северинцем. Оппозиционеры обсуждали возможное участие анархистов в акциях против
Северинец обратился к следователям, чтобы узнать, откуда у «Беларусь 1» материалы прослушки. Ответ дали сотрудники Первомайского РУВД; документ оппозиционер
«Были получены объяснения представителя Белтелерадиокомпании (…). Работники компании самостоятельно не принимали мер для получения названной информации (записи телефонного разговора), предоставленной им анонимным источником, который не указал никаких своих личных данных», — сообщается в документе за подписью начальника РУВД Андрея Паращука.
Компания настаивала, что не ставила перед собой «цели какого-либо умышленного искажения информации или нарушения прав и законных интересов граждан».
«Работники компании не осуществляли самостоятельно доступ к информации ограниченного доступа в нарушение требований статьи 28 Конституции Республики Беларусь ["Каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений» ] и абзаца второго статьи 37 Закона «О СМИ» ["Информация ограниченного доступа"]", — ответили в милиции.
Таким образом, решили правоохранители, в действиях работников канала отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 203 УК (Нарушение тайны телефонных переговоров). Санкция статьи — от общественных работ и вплоть до 2 лет лишения свободы.
По закону, Северинец может обжаловать данный ответ в ГУВД Мингорисполкома, а позже — при несогласии — в суде.
«Фокус-покус, глядзіце: ваш тэлефон незаконна праслухалі, запіс ананімна перадалі на БТ і выкарысталі ў паклёпніцкім фільме, але ніякага парушэння закону няма! Сорамна за людзей у пагонах. Дарагія мае, дзе ж ваша юрыдычная адукацыя? Гэта ж не гульня ў напарсткі, а падсудная справа», — отреагировал на ответ из милиции Павел Северинец.
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"Анонимный источник". Оппозиционер Северинец получил ответ, откуда у БТ запись прослушки его телефона
Милиция пришла к выводу, что журналисты канала ничего не нарушили.
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