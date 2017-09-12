﻿ В августе помидоры подешевели на 45,8%, бананы – на на 20,7%. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В августе помидоры подешевели на 45,8%, бананы – на на 20,7%

12.09.2017 19:42 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Цены на овощи снизились за август на 31,72%, на фрукты  на 5,1%. По информации Белстата, помидоры подешевели на 45,8%, что стало своеобразным рекордом снижения цен. 

На чуть меньший процент стала дешевле белокочанная капуста – ее стоимость уменьшилась на 41,1%, цены на картофель снизились на 39,6%, на свеклу – на 35,4%.  

Что касается фруктов, то «рекордсменами» стали бананы, которые подешевели на 20,7%.

Стоимость фруктов снизилась в среднем на 5,1%. Больше всего подешевели бананы – на 20,7%. Соки и кофе в августе подорожали. В частности, соки и нектары подорожали на 2,5%, кофе – на 2,4%. Другие продукты выросли в цене незначительно. Подорожание сигарет составило 0,8%, алкоголя – на 0,2%.

Цены на гречневую крупу снизились на 1,85%, куриные яйца – 1,33%. Соки и нектары подорожали на 2,58%, кофе – на 2,45%, натуральный мед – на 1,33%. Незначительно выросли в цене молоко и молочные продукты, макаронные изделия (на 0,41%), сыры (0,03%). Табачные изделия стали дороже на 0,82%, алкогольные напитки – на 0,21%. 

Непродовольственные товары в августе стали дороже на 0,3%, и больше всего подорожала обувь. Стоимость демисезонных сапог на высоком каблуке увеличилась на 8,7%, модельных туфель – на 5,2%. В целом стоимость обуви стала выше на 2,9%.

Продукты питания и безалкогольные напитки в августе стали дешевле на 1,93%. 

Некоторое подорожание (0,04%) наблюдалось на рынке услуг. Услуги музеев выросли на 2,3%, страхование легковых машин стало дороже на 1%.

Тали ниже туристические услуги – на 0,58%, гостиничные и банковские услуги подешевели на 0,22%.

Напомним, по информации Белстата, в Беларуси в августе наблюдалась дефляция (0,8%), индекс потребительских цен в отношении к июлю составил 99,2%, а по сравнению с декабрем 2016 года – 102,5%.

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цены на овощи снизились за август на 31,72%, на фрукты – на 5,1%. По информации Белстата, помидоры подешевели на 45,8%, что стало своеобразным рекордом снижения цен. 

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Адвоката, которая защищала Лозовского по делу о "Белом легионе", лишили лицензии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика