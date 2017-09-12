В августе помидоры подешевели на 45,8%, бананы – на на 20,7%

Цены на овощи снизились за август на 31,72%, на фрукты – на 5,1%. По информации Белстата, помидоры подешевели на 45,8%, что стало своеобразным рекордом снижения цен.

На чуть меньший процент стала дешевле белокочанная капуста – ее стоимость уменьшилась на 41,1%, цены на картофель снизились на 39,6%, на свеклу – на 35,4%.

Что касается фруктов, то «рекордсменами» стали бананы, которые подешевели на 20,7%.

Стоимость фруктов снизилась в среднем на 5,1%. Больше всего подешевели бананы – на 20,7%. Соки и кофе в августе подорожали. В частности, соки и нектары подорожали на 2,5%, кофе – на 2,4%. Другие продукты выросли в цене незначительно. Подорожание сигарет составило 0,8%, алкоголя – на 0,2%.

Цены на гречневую крупу снизились на 1,85%, куриные яйца – 1,33%. Соки и нектары подорожали на 2,58%, кофе – на 2,45%, натуральный мед – на 1,33%. Незначительно выросли в цене молоко и молочные продукты, макаронные изделия (на 0,41%), сыры (0,03%). Табачные изделия стали дороже на 0,82%, алкогольные напитки – на 0,21%.

Непродовольственные товары в августе стали дороже на 0,3%, и больше всего подорожала обувь. Стоимость демисезонных сапог на высоком каблуке увеличилась на 8,7%, модельных туфель – на 5,2%. В целом стоимость обуви стала выше на 2,9%.

Продукты питания и безалкогольные напитки в августе стали дешевле на 1,93%.

Некоторое подорожание (0,04%) наблюдалось на рынке услуг. Услуги музеев выросли на 2,3%, страхование легковых машин стало дороже на 1%.

Тали ниже туристические услуги – на 0,58%, гостиничные и банковские услуги подешевели на 0,22%.