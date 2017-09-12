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Так ли страшны учения, как о них говорят. "Запад-2017" в картинках и цифрах

13.09.2017 12:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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С 14 по 20 сентября пройдут традиционные совместные учения Вооруженных Сил Беларуси и России «Запад-2017», к которым приковано повышенное внимание западных политиков, экспертов и общественности.

В странах Балтии опасаются, что Россия использует Беларусь как полигон, чтобы подготовиться к войне с НАТО, Украина — что учения это предлог для того, чтобы перейти границу, захватить ее территории, и «Запад-2017» больше похож на тренировку «наступательной войны континентального масштаба». В самой Беларуси немало людей уверены, что учения просто повод для «мягкой оккупации», и что, введя сюда свои войска, Россия их уже не выведет. Не помогают снять напряжение ни уверения президента Беларуси Александра Лукашенко, ни уверения генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Также нередки заявления, в которых говорится о «беспрецедентной переброске войск и техники», а также о том, что Беларусь и Россия проводят более частые и масштабные учения, чем НАТО.

Накануне учений TUT.BY публикует инфографику, в которой указано, как менялся состав, количество техники и полигоны «Запада» на территории Беларуси. Также мы приводим список учений НАТО, которые были проведены за последнее время у белорусских границ.







Учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября. Всего в них примут участие до 12 700 военнослужащих, из них около 10 тысяч — на белорусской территории. Около 3000 из них — из России. Планируется задействовать в маневрах до 680 единиц боевой техники.

Беларусь пригласила на «Запад-2017» наблюдателей от Украины, Польши, Литвы Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии, а также представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при Министерстве обороны Республики Беларусь и представителей международных организаций (ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ, МККК).

 
 
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Накануне учений TUT.BY публикует инфографику, в которой указано, как менялся состав, количество техники и полигоны "Запада" на территории Беларуси. Также мы приводим...

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