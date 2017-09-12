Беларусь нацелена на расширение сотрудничества и новые проекты с ЕБРР - Кобяков

Андрей Кобяков

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь нацелена на расширение сотрудничества и реализацию новых проектов с Европейским банком реконструкции и развития, заявил премьер-министр Андрей Кобяков сегодня на встрече с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы нацелены на дальнейшее развитие взаимодействия с ЕБРР и расширение операций банка в Беларуси как за счет новых направлений и форматов совместной работы, так и путем наращивания объемов финансирования по уже имеющимся проектам", - отметил Андрей Кобяков.

Беларусь работает с ЕБРР уже 25 лет. За это время банком в развитие важнейших сфер инвестировано более 1,9 млрд евро. С участием ЕБРР реализованы знаковые проекты, которые стали своего рода визитной карточкой банка, в их числе заводы "Штадлер", "Кроноспан".

"Текущие финансовые показатели позволяют нам с определенным оптимизмом рассчитывать на дальнейший рост объема операций ЕБРР в Беларуси, который уже в нынешнем году, по нашим оценкам, может составить 200-250 млн евро. С учетом стратегии на 2016-2019 годы, в которой снят "калиброванный подход", значительно расширяются возможности банка в нашей стране, - обратил внимание глава правительства. - Есть уверенность в том, что и в государственном секторе мы тоже можем показать успешные примеры нашей с вами совместной работы и реализовать ряд знаковых проектов".

В настоящее время активно ведется работа по предприватизационной поддержке организаций финансового и реального секторов экономики. "Наиболее значимый проект в этом направлении с одним из крупнейших государственных банков ОАО "Белинвестбанк" находится в активной стадии реализации, и мы выражаем надежду на успешное его завершение в намеченные сроки и выполнение всех планируемых мероприятий. Мы благодарны ЕБРР за возможность привлечь финансовые средства для капитализации ОАО "Белинвестбанк". В ближайшее время планируем завершить все необходимые процедуры по согласованию этого вопроса с главой государства", - сказал Андрей Кобяков.

Премьер-министр также отметил помощь Европейского банка реконструкции и развития в подготовке к приватизации ОАО "Криница" и "Блакит". Что касается сотрудничества в сфере ЖКХ, то работа активно продвигается по проектам в водном секторе, начата подготовка проектов в сфере обращения с коммунальными отходами и энергоэффективности.

Кроме того, Беларусь во взаимодействии с ЕБРР развивает механизмы государственно-частного партнерства (пилотный проект по реконструкции автомобильной дороги М10). "Мы рассчитываем, что с помощью Европейского банка реконструкции и развития сможем показать хороший пример реализации проектов на условиях ГЧП в нашей стране. Мы полагаемся на поддержку и экспертный потенциал банка в этом вопросе. В целом хочу отметить, что развитие транзитного потенциала страны и транспортной инфраструктуры имеет для нас большое значение, и мы благодарны банку за помощь в этом направлении", - подчеркнул глава правительства.

В целом Беларусь готова углублять сотрудничество с ЕБРР и реализовывать новые проекты по стратегически важным для страны направлениям. "У нас с Европейским банком реконструкции и развития сложились доверительные отношения, мы рассчитываем и в дальнейшем рассматривать банк как надежного партнера. Со стороны правительства хотелось бы заверить, что мы приложим все усилия для закрепления достигнутых за последнее время положительных тенденций в совместной работе и достижения намеченных целей и задач", - резюмировал Андрей Кобяков.

Сума Чакрабарти в свою очередь констатировал хорошую динамику реализации проектов с участием ЕБРР в Беларуси. "Изменения, которые произошли с момента моего прошлого визита в 2015 году, - это именно то, чего мы добивались и о чем договаривались на нашей предыдущей встрече. Мы хотели отойти от традиционных устаревших подходов и начать работать с Беларусью по-новому", - отметил президент ЕБРР.-0-