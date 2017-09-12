ЕБРР рассчитывает инвестировать в Беларусь 200 млн евро в 2017 году

МИНСК, 13 сен — Sputnik. Европейский банк развития в 2017 году рассчитывает инвестировать в экономику Беларуси 200 миллионов евро, заявил президент ЕБРР Сума Чакрабарти в среду на брифинге в Минске.

"В этом году мы рассчитываем выйти на рекордную сумму в инвестициях — порядка 200 миллионов евро. Это несколько не дотягивает до рекордной суммы, но есть проекты, которые позволяют нам надеяться на лучшее. Кроме того, есть надежда на рост ВВП страны и разрешились проблемы во взаимоотношениях с Россией", — сказал он.

Чакрабарти сообщил, что в числе важных встреч, которые он провёл во время своего пребывания в Минске, была и встреча с руководством Белинвестбанка, который ЕБРР готовит к приватизации.

"У нас была встреча в Белинвестбанке сегодня, и мы остаёмся верны своим обязательствам по выводу этого банка на приватизационную прямую. При этом мы также активно инвестируем в банк, в прошлом году было подписано два договора на общую сумму 15 миллионов евро", — сказал глава ЕБРР.

Чакрабарти сообщил, что на прошлой неделе руководство ЕБРР одобрило предоставление правительству Беларуси кредита в 50 миллионов евро с целью его переуступки Белинвестбанку для субординированного кредита.

Со своей стороны глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский заметил, что банк удовлетворён своим сотрудничеством с Банком Москва-Минск, который также готовится к приватизации белорусскими властями при участии ЕБРР.

"Мы удовлетворены нашим сотрудничеством с банком Москва-Минск. уже началась работа консультантов, чтобы помочь банку улучшить себя. Уже состоялся отбор инвестиционного советника, который в течение следующего года определит, как лучше продать банк. Мы надеемся, что ситуация следующего года на международных рынках будет неплохой, и найдётся тот, кто его купит", — сказал он.