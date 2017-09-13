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В Гродно город продает акции ОАО "Гостиничное хозяйство", которому принадлежит гостиница "Беларусь"
14.09.2017 12:27 — Новости Экономики | Tut.by
В Гродно 30 октября пройдет конкурс по продаже акций открытого акционерного общества «Гостиничное хозяйство», 100% которых сейчас принадлежат городу.
Уставный фонд общества включает в себя здание гостиницы и ресторана «Беларусь» и другие средства, которые нужны для функционирования гостиничного хозяйства.
Уставной фонд общества оценен в 2 миллиона 169 тысяч рублей. Начальная цена продажи акций — почти 5 миллионов. Потенциальный покупатель для участия в конкурсе должен до 23 октября внести задаток — 10% от начальной стоимости акций.
Есть и условия продажи. Например, покупатель должен будет в течение не менее пяти лет с даты подписания договора купли-продажа сохранять профиль деятельности общества, а перепрофилирование потом может быть только с согласия Гродненского горисполкома.
Также новый хозяин должен будет в течении пяти лет сохранить не менее 40 рабочих мест или обеспечить трудоустройство сотрудников. Также надо будет в течение трех лет инвестировать в развитие гостиницы с рестораном не менее одного миллиона долларов США в эквиваленте.
Все это время покупатель акций не сможет отчуждать их, передавать в залог и доверительное управление, сокращать их количество и аннулировать. Также нельзя будет реорганизовать и ликвидировать общество.
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В Гродно 30 октября пройдет конкурс по продаже акций открытого акционерного общества "Гостиничное хозяйство", 100% которых сейчас принадлежат городу.
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