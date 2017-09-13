В Гродно 30 октября пройдет конкурс по продаже акций открытого акционерного общества «Гостиничное хозяйство», 100% которых сейчас принадлежат городу.

Открытое акционерное общество «Гостиничное хозяйство» было создано в 2016 году путем преобразования Гродненского городского унитарного предприятия «Гостиничное хозяйство». Основной вид деятельности — услуги гостиницы с рестораном.



Фото: Инна Северин

Уставный фонд общества включает в себя здание гостиницы и ресторана «Беларусь» и другие средства, которые нужны для функционирования гостиничного хозяйства.

На величину уставного фонда общества выпущено 43 392 простых акцийноминальной стоимостью 50 рублей каждая.

Уставной фонд общества оценен в 2 миллиона 169 тысяч рублей. Начальная цена продажи акций — почти 5 миллионов. Потенциальный покупатель для участия в конкурсе должен до 23 октября внести задаток — 10% от начальной стоимости акций.

Есть и условия продажи. Например, покупатель должен будет в течение не менее пяти лет с даты подписания договора купли-продажа сохранять профиль деятельности общества, а перепрофилирование потом может быть только с согласия Гродненского горисполкома.

Также новый хозяин должен будет в течении пяти лет сохранить не менее 40 рабочих мест или обеспечить трудоустройство сотрудников. Также надо будет в течение трех лет инвестировать в развитие гостиницы с рестораном не менее одного миллиона долларов США в эквиваленте.

Все это время покупатель акций не сможет отчуждать их, передавать в залог и доверительное управление, сокращать их количество и аннулировать. Также нельзя будет реорганизовать и ликвидировать общество.

Гостиница «Беларусь» была построена в 1974 году. Гостиница расположена в центре города. Ресторан на первом этаже мог обслужить одновременно до 300 человек и в свое время был популярным местом среди гродненцев. Он закрылся по предписанию санэпидслужбы в декабре 2012 года и до сих пор не возобновил деятельность.