На Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 72 сессия которой стартовала на днях, Беларусь намерена активно продвигать инициативу «Хельсинки-2», предложенную Александром Лукашенко. Об этом на брифинге рассказал начальник управления информации, пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

«Делегацию нашей страны на 72-й сессии возглавит министр иностранных дел Владимир Макей. Беларусь в этом году намерена активно продвигать в ООН новые внешнеполитические инициативы главы белорусского государства, в первую очередь, инициативу нового глобального процесса миростроительства, аналогичного Хельсинкскому процессу 1970-х годов, с целью достижения справедливого и лучшего мирового порядка, а также «интеграции интеграций», — рассказал представитель МИД.

Напомним, в июле, выступая на пленарном заседании, посвященном торжественному открытию 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ, Александр Лукашенко предложил начать в ОБСЕ дискуссию о необходимости организации нового Хельсинкского процесса.

«Мы понимаем, что сформулировать уже сейчас приемлемую для всех сторон модель такого условного „Хельсинки-2“ непросто. Поэтому сначала важно определить общие, устраивающие всех принципы и цели, направленные на укрепление доверия как минимум в политической и военной сферах. В их числе может быть объединение усилий в борьбе с терроризмом, снижение напряженности и предотвращение военной эскалации, координация действий по регулированию миграционных процессов, а также обеспечение кибербезопасности», — сказал президент.

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен эту инициативу поддержала.

«Я думаю, это хорошая идея, потому что нам нужно как можно скорее решить накопившиеся проблемы. Во многих моментах мы должны ускориться, вновь начать переговорный процесс и создать базу, на которой сможем работать вместе, доверять друг другу. Ведь доверие и сотрудничество действительно необходимы», — цитирует Кристин Муттонен БЕЛТА .

Кроме проекта «Хельсинки-2» белорусская делегация представит в ООН две резолюции: одна из них посвящена теме запрещения разработки новых видов оружия массового уничтожения, вторая — традиционной для Беларуси теме укрепления координации усилий в борьбе с торговлей людьми. Со своей стороны Беларусь инициировала проведение нескольких тематических мероприятий по теме борьбы с торговлей детьми и по тематике разоружения.

Также во время Генассамблеи будут подняты темы продвижение интересов традиционной семьи, взаимозависимость между устойчивым развитием, безопасностью и разоружением, поддержка процессов ядерного и обычного разоружения и нераспространения и другие.