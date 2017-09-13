Государство не раздумало продавать МТС, но инвесторов пока нет

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Государство по-прежнему заинтересовано в продаже своей доли в СООО "Мобильные ТелеСистемы" (мобильный оператор МТС), однако инвесторов пока нет, заявил журналистам первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко.



© Sputnik/ Виталий Белоусов Государство пока не будет продавать свою долю в МТС

Беларусь с 2010 года ведет переговоры о продаже принадлежащей ей доли в белорусском МТС, в 2013 году стоимость пакета акций в размере 51% была оценена для конкурсных торгов в немногим более 860 миллионов долларов. При этом тогда стоимость госпакета была уже снижена на 140 миллионов. Изначально госпакет хотел купить российский мобильный оператор МТС, однако счел заявленную Минском стоимость слишком высокой. На протяжении следующих лет белорусские власти продолжали заявлять о своей заинтересованности в продаже госпакета, однако детальных переговоров с инвесторами так и не произошло.

"Мы готовы всегда рассматривать выгодные инвестиционные предложения. На данный момент по МТС таких предложений у нас не было, но если они поступят, мы их будем рассматривать", – сказал Шедко в четверг журналистам в Минске, отвечая на вопрос Sputnik, не утратило ли государство интерес к этой сделке.

Шедко отметил, что вести разговоры о возможной продаже госпакета акций той или иной компании – нормальная практика. "Главное, чтобы страна получала от этого выгоду", – сказал он, имея в виду заключение приватизационных сделок.

Отвечая на вопрос Sputnik о том, следует ли в ближайшее время ожидать на рынке крупных сделок, аналогичных продаже интернет-провайдера "Атлант-Телеком" или ОАО "Гомельский техноторговый центр "Гарант", Шедко сказал: "Я убежден, что на нашем рынке будет продолжаться укрупнение игроков, потому что у нас сегодня очень много небольших компаний, которые для успешного развития нуждаются в инвестициях".

Он подчеркнул, что такого рода сделки для небольших компаний – самый простой способ получения инвестиций.

"То есть слияния и поглощения у нас на рынке телекоммуникационных услуг будут происходить, и в следующие несколько лет мы услышим об этом не раз. Насколько я знаю, хотя это уже коммерческие вопросы между субъектами, такие переговоры ведутся и между другими операторами", – добавил он.