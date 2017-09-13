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В Могилеве директора предприятия обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере

14.09.2017 14:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Руководителя частного предприятия в Могилеве обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Его подозревают в том, что на протяжении шести лет мужчина умышленно не заплатил в казну чуть более 117,1 тыс. рублей.


Фото: narodnarada.info

С июня 2010 года по июль 2016 года руководитель умышленно занижал налоговую базу по налогу на прибыль и сбору на развитие территорий, внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения, уточнила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Марина Титова. Это повлекло причинение ущерба государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 117 тыс.103,46 рубля.

— Обвиняемый составлял и отражал по бухгалтерскому учету заведомо подложные бухгалтерские документы, свидетельствующие о реализации предприятием товарно-материальных ценностей в адрес нескольких лжеструктур, подконтрольных его знакомому, — уточнила Титова.

Руководитель заключен под стражу. Ему предъявили иск о взыскании в доход государства суммы неуплаченных налогов, а также государственной пошлины. Нарушителю грозит до 7 лет лишения свободы.

 
Теги: Могилев
 
 
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Подозревают, что мужчина намеренно вносил ложные сведения в отчетные документы на протяжении 6 лет.

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