В Могилеве директора предприятия обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере

Руководителя частного предприятия в Могилеве обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Его подозревают в том, что на протяжении шести лет мужчина умышленно не заплатил в казну чуть более 117,1 тыс. рублей.



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С июня 2010 года по июль 2016 года руководитель умышленно занижал налоговую базу по налогу на прибыль и сбору на развитие территорий, внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения, уточнила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Марина Титова. Это повлекло причинение ущерба государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 117 тыс.103,46 рубля.

— Обвиняемый составлял и отражал по бухгалтерскому учету заведомо подложные бухгалтерские документы, свидетельствующие о реализации предприятием товарно-материальных ценностей в адрес нескольких лжеструктур, подконтрольных его знакомому, — уточнила Титова.

Руководитель заключен под стражу. Ему предъявили иск о взыскании в доход государства суммы неуплаченных налогов, а также государственной пошлины. Нарушителю грозит до 7 лет лишения свободы.