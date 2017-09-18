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Белорусам разрешили дома печь тортики без регистрации ИП
19.09.2017 18:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 сен – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, которым гражданам разрешено заниматься определенными видами деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе главы государства.
© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Указ "О регулировании деятельности физических лиц" был анонсирован 15 сентября на встрече Лукашенко и министра по налогам и сборам Сергея Наливайко, тогда белорусский лидер поддержал нововведения, предлагаемые МНС.
"Документом расширяется перечень видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей", – сказали в пресс-службе, уточнив, что есть условие – граждане должны платить единый налог.
В перечень вошли:
Таким образом, в Беларуси документом легализовали экономическую деятельность граждан "на дому". Как ранее заявил Наливайко, указ поможет развивать предпринимательство в Беларуси, а также улучшит условия для самозанятости населения.
Основные положения указа № 337 вступят в силу через месяц после опубликования документа.
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Основные положения указа № 337 вступят в силу через месяц после опубликования документа.
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