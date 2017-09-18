Белорусам разрешили дома печь тортики без регистрации ИП

МИНСК, 19 сен – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, которым гражданам разрешено заниматься определенными видами деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе главы государства.

Указ "О регулировании деятельности физических лиц" был анонсирован 15 сентября на встрече Лукашенко и министра по налогам и сборам Сергея Наливайко, тогда белорусский лидер поддержал нововведения, предлагаемые МНС.

"Документом расширяется перечень видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей", – сказали в пресс-службе, уточнив, что есть условие – граждане должны платить единый налог.

В перечень вошли:

продажа реализация самостоятельно изготовленных кулинарных изделий

предоставление мест для краткосрочного проживания

выполнение по заказам потребителей работ по ремонту мебели, часов и обуви, пошиву одежды, настройке музыкальных инструментов, распиловке дров, погрузке грузов, кладке печей и каминов

выполнение отделочных работ и оказание услуг по разработке веб-сайтов, обслуживанию компьютерного и периферийного оборудования

услуги по дизайну помещений, интерьера, мебели, одежды и обуви, графическому дизайну

парикмахерские и косметические услуги

Таким образом, в Беларуси документом легализовали экономическую деятельность граждан "на дому". Как ранее заявил Наливайко, указ поможет развивать предпринимательство в Беларуси, а также улучшит условия для самозанятости населения.

Основные положения указа № 337 вступят в силу через месяц после опубликования документа.