ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президенту - пистолет, солдатам - часы. На полигоне под Борисовом завершились учения "Запад-2017"

20.09.2017 21:21 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В последний день учений «Запад-2017» на общевойсковой полигон «Борисовский» прибыл Александр Лукашенко. Президент со смотровой площадки понаблюдал за ходом учения. Оценил происходящее на поле боя через бинокль и экран монитора, картинку на который передавал беспилотник белорусской разработки.


Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко вручил особо отличившимся участникам учений часы и сам получил подарок от военных. И как выяснилось — не один.


Президент на учения прибыл на вертолете.


О ходе учений Верховному главнокомандующему доложил министр обороны Беларуси Андрей Равков.






Президент объявил благодарность всему личному составу. Особо отличившимся он вручил часы.

Как выяснило издание «Салідарнасць», это подарочные часы Минского часового завода, были изготовлены по спецзаказу Управделами президента. В данном образце корпус с золотым покрытием и отчеканенным белорусским гербом, а всего их было изготовлено около 50 штук.

Военные подарили президенту легендарный пистолет ТТ …


Видео: СТВ

…еще один памятный знак главе государства вручили, когда он покидал смотровой пункт.


Скриншот видео БЕЛТА
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко вручил особо отличившимся участникам учений часы и сам получил подарок от военных. И как выяснилось - не один.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Россельхознадзор снял запрет на поставку мяса с трех белорусских предприятий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика