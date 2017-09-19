|
Президенту - пистолет, солдатам - часы. На полигоне под Борисовом завершились учения "Запад-2017"
20.09.2017 21:21 — Новости Экономики | Tut.by
В последний день учений «Запад-2017» на общевойсковой полигон «Борисовский»
Александр Лукашенко вручил особо отличившимся участникам учений часы и сам получил подарок от военных. И как выяснилось — не один.
Президент на учения прибыл на вертолете.
О ходе учений Верховному главнокомандующему доложил министр обороны Беларуси Андрей Равков.
Как выяснило
Военные подарили президенту
…еще один памятный знак главе государства вручили, когда он покидал смотровой пункт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко вручил особо отличившимся участникам учений часы и сам получил подарок от военных. И как выяснилось - не один.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии