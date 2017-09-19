В последний день учений «Запад-2017» на общевойсковой полигон «Борисовский» прибыл Александр Лукашенко . Президент со смотровой площадки понаблюдал за ходом учения. Оценил происходящее на поле боя через бинокль и экран монитора, картинку на который передавал беспилотник белорусской разработки.



Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко вручил особо отличившимся участникам учений часы и сам получил подарок от военных. И как выяснилось — не один.





Президент на учения прибыл на вертолете.





О ходе учений Верховному главнокомандующему доложил министр обороны Беларуси Андрей Равков.

















Президент объявил благодарность всему личному составу. Особо отличившимся он вручил часы.





Как выяснило издание «Салідарнасць» , это подарочные часы Минского часового завода, были изготовлены по спецзаказу Управделами президента. В данном образце корпус с золотым покрытием и отчеканенным белорусским гербом, а всего их было изготовлено около 50 штук.

Военные подарили президенту легендарный пистолет ТТ …

…еще один памятный знак главе государства вручили, когда он покидал смотровой пункт.



Скриншот видео БЕЛТА