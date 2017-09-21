В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новое решение GANZ: видеокамеры наружного наблюдения с сенсором 12 МР Новые цилиндрические камеры GANZ ZN8-BB12M412 производства CBC Group рассчитаны на видеосъемку в уличных условиях, имеют защищенный по классу IP66 корпус типа Bullet и снабжены...

Новые цилиндрические камеры GANZ ZN8-BB12M412 производства CBC Group рассчитаны на видеосъемку в уличных условиях, имеют защищенный по классу IP66 корпус типа Bullet и снабжены мощным ИК-прожектором, "дальнобойность" которого составляет 70 метров. В линейке продуктов Genstar это первая мегапиксельная IP-камера с разрешением 12 МР, которая поддерживает трансляцию видео в H.265 в соответствии со стандартом 4K Ultra HD. Более того, эта мегапиксельная модель оснащена 4-12 мм оптикой, использует технологии WDR, 2D/3D DNR и РоЕ, оснащена "тревожными" интерфейсами и слотом для карты памяти microSD/SDHC/SDXC емкостью до 128 ГБ.Круглосуточная видеосъемка с высоким качеством изображения возможна за счет оснащения 12 МР IP-камеры GANZ светочувствительным 1/1, 7-дюймовым КМОП-сенсором и мощным процессором, на базе которого реализована функция BLC, позволяющая улучшить четкость картинки при фоновой засветке, и цифровые фильтры 2D и 3D DNR, "очищающие" видео от шумов при недостатке света. Благодаря аппаратной функции WDR 120 дБ, мегапиксельная IP камера существенно повышает качество изображения при одновременном появлении в зоне обзора участков с избыточной и недостаточной освещенностью, выравнивая яркость по всему кадру.Запись видео от IP-камеры можно осуществлять на видеорегистраторы различных производителей, в том числе на NR8-32F88-0 серии GANZ GENSTAR, который имеет 32 канала и поддерживает камеры с разрешением до 4K Ultra HD. Для архивирования данных, которые формирует мегапиксельная IP камера, этот видеорегистратор позволяет установить до 8 внутренних HDD с емкостью каждого до 6 ТБ, а также подключить внешнее хранилище через порт eSATA. Кроме того, у NR8-32F88-0 есть встроенный источник питания 230 V AC, две гигабитные Ethernet-карты для работы в двух отдельных подсетях, интерфейс VGA и 2 разъема HDMI для подключения к мегапиксельным мониторам.Трансляция изображения от ZN8-BB12M412-N возможна при любом HD разрешении, включая 4K Ultra HD, что обеспечивает возможность использования видео от этих IP-камер для анализа при регистрации тревожных событий, например, вкупе с алгоритмами распознавания лиц, автомобильных номеров и т.д. При этом для экономии трафика и дискового пространства на устройствах видеозаписи мегапиксельная IP камера может использовать видеокодек H.265, а для совместимости с уже работающими IP-системами — поддерживает H.264 и M-JPEG. Стоит отметить, что максимальное разрешение изображения, которое создает ZN8-BB12M412-N, составляет 12 мегапикселей (4000х3000 пикс.) при 20 к/с.Высокая светочувствительность IP-камеры позволяет передавать информативное изображение при освещенностях вплоть до 0, 001 лк. Однако этого может оказаться недостаточно, когда требуется детальный видеоконтроль в полной темноте. Для этого мегапиксельная IP камера снабжена прожектором инфракрасной подсветки, мощности которого хватает, чтобы подсветить сектор видеосъемки на расстояниях до 70 метров. Интенсивность излучения ИК-светодиодов у ZN8-BB12M412-N автоматически корректируется в соответствии с текущим коэффициентом зума объектива, за счет чего оптимизируется подсветка объектов, находящихся в фокусе, а на мегапиксельном изображении не появляются блики и засвеченные области.Пакет управляющего ПО GANZ CORTROL Prime предоставляется вместе с ZN8-BB12M412-N бесплатно. При этом он рассчитан на одновременное обслуживание 16-ти IP-камер GANZ с реализацией всех их возможностей. В частности, с его помощью можно настраивать алгоритмы того, как мегапиксельная IP-камера будет реагировать на те или иные "тревожные" события, выявленные встроенным детектором или внешними охранными датчиками. Для создания более крупных мегапиксельных видеосистем можно использовать лицензионные программные продукты GANZ CORTROL более высокого уровня или ONVIF-совместимое ПО сторонних разработчиков.Новые 12-мегапиксельные IP-камеры наружного наблюдения GANZ ZN8-BB12M412-N уже поступили на рынок и доступны для заказа в компании "АРМО-Системы" по цене 709, 6 USD. Для получения дополнительной информации на эти и другие камеры марки GANZ обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 в отдел продаж компании "АРМО-Системы" – официального дистрибьютора IP-оборудования и ПО компании CBC Group в России.