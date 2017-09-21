ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко потребовал прекратить “карательные” проверки бизнеса

22.09.2017 12:58 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Александр Лукашенко во время встречи с главой КГК потребовал проводить только обоснованные проверки бизнеса.

22 сентября Лукашенко принял с докладом председателя Комитета государственного контроля Леонида Анфимова по проекту указа “О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности” и потребовал уйти от практики необоснованных проверок бизнесменов.

Мы обсуждали и договаривались, что перейдем от карательного уклона нашей контрольной деятельности на профилактическую работу. Мы сделаем основной акцент на профилактике правонарушений, уйдем от плановых проверок (хотя они у вас останутся - план есть план), сместим акцент на выборочные проверки. Я всегда это требовал: проверяйте кого хотите, но у вас должны быть основания, конкретные причины того, что вы пришли на предприятие, к бизнесмену, физическому или юридическому лицу. И если такие основания есть - пожалуйста, идите”, - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко также отметил, представители контрольных органов проверяют беспричинно или основания не подтверждаются, они должны за это нести ответственность.

"А то так можно придумать различного рода основания, прийти - факты не подтвердились, и никто за это не ответит. По-моему, в этом нормативном правовом акте акцентов на этом нет. Обратите на это внимание. Никаких лазеек быть не должно", - подчеркнул он, добавив, что у профильных ведомств должны быть четко обозначенные основания и обстоятельства этих проверок.

Лукашенко также приказал исключить из практики такие ситуации, когда предприятия проверяют по находящимся в производстве правоохранительных органов материалам, хотя уголовное дело еще не возбуждено. Президент также отметил, что сотрудники контрольных органов также должны нести ответственность за грубые нарушения при проведении проверок.

Напомним, что в начале года Министерство по налогам и сборам Беларуси вынесло на общественное обсуждение проект указа "Об отдельных вопросах проведения проверок и налогообложения юридических и физических лиц".
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко во время встречи с главой КГК потребовал проводить только обоснованные проверки бизнеса.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Путь к экономическому росту - в голове, или Как раскодировать белоруса. Рудый анонсировал новую книгу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика