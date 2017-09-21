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Лукашенко потребовал прекратить “карательные” проверки бизнеса
22.09.2017 12:58 — Новости Экономики | БДГ
Александр Лукашенко во время встречи с главой КГК потребовал проводить только обоснованные проверки бизнеса.
22 сентября Лукашенко принял с докладом председателя Комитета государственного контроля Леонида Анфимова по проекту указа “О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности” и потребовал уйти от практики необоснованных проверок бизнесменов.
“Мы обсуждали и договаривались, что перейдем от карательного уклона нашей контрольной деятельности на профилактическую работу. Мы сделаем основной акцент на профилактике правонарушений, уйдем от плановых проверок (хотя они у вас останутся - план есть план), сместим акцент на выборочные проверки. Я всегда это требовал: проверяйте кого хотите, но у вас должны быть основания, конкретные причины того, что вы пришли на предприятие, к бизнесмену, физическому или юридическому лицу. И если такие основания есть - пожалуйста, идите”, - сказал Александр Лукашенко.
Лукашенко также отметил, представители контрольных органов проверяют беспричинно или основания не подтверждаются, они должны за это нести ответственность.
"А то так можно придумать различного рода основания, прийти - факты не подтвердились, и никто за это не ответит. По-моему, в этом нормативном правовом акте акцентов на этом нет. Обратите на это внимание. Никаких лазеек быть не должно", - подчеркнул он, добавив, что у профильных ведомств должны быть четко обозначенные основания и обстоятельства этих проверок.
Лукашенко также приказал исключить из практики такие ситуации, когда предприятия проверяют по находящимся в производстве правоохранительных органов материалам, хотя уголовное дело еще не возбуждено. Президент также отметил, что сотрудники контрольных органов также должны нести ответственность за грубые нарушения при проведении проверок.
Напомним, что в начале года Министерство по налогам и сборам Беларуси
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Александр Лукашенко во время встречи с главой КГК потребовал проводить только обоснованные проверки бизнеса.
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