Лукашенко потребовал прекратить “карательные” проверки бизнеса

Александр Лукашенко во время встречи с главой КГК потребовал проводить только обоснованные проверки бизнеса.

22 сентября Лукашенко принял с докладом председателя Комитета государственного контроля Леонида Анфимова по проекту указа “О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности” и потребовал уйти от практики необоснованных проверок бизнесменов.

“Мы обсуждали и договаривались, что перейдем от карательного уклона нашей контрольной деятельности на профилактическую работу. Мы сделаем основной акцент на профилактике правонарушений, уйдем от плановых проверок (хотя они у вас останутся - план есть план), сместим акцент на выборочные проверки. Я всегда это требовал: проверяйте кого хотите, но у вас должны быть основания, конкретные причины того, что вы пришли на предприятие, к бизнесмену, физическому или юридическому лицу. И если такие основания есть - пожалуйста, идите”, - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко также отметил, представители контрольных органов проверяют беспричинно или основания не подтверждаются, они должны за это нести ответственность.

"А то так можно придумать различного рода основания, прийти - факты не подтвердились, и никто за это не ответит. По-моему, в этом нормативном правовом акте акцентов на этом нет. Обратите на это внимание. Никаких лазеек быть не должно", - подчеркнул он, добавив, что у профильных ведомств должны быть четко обозначенные основания и обстоятельства этих проверок.

Лукашенко также приказал исключить из практики такие ситуации, когда предприятия проверяют по находящимся в производстве правоохранительных органов материалам, хотя уголовное дело еще не возбуждено. Президент также отметил, что сотрудники контрольных органов также должны нести ответственность за грубые нарушения при проведении проверок.