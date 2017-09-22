Российско-белорусские учения «Запад-2017» завершились 20 сентября. В эти дни принимавшие участие в маневрах российские войска и техника начинают возвращаться в места постоянной дислокации. Как собирались в дорогу бойцы и машины Первой гвардейской Краснознаменной танковой армии — в фоторепортаже TUT.BY.

«Все задачи выполнены, все вопросы решены. Возвращаемся в пункты постоянной дислокации», — доложил журналистам заместитель командующего армии полковник Александр Манаков.

Что касается разговоров о том, что после учений российские войска останутся в Беларуси, то, как отметил Манаков, «у каждого свой дом, у каждого свое государство».

По словам командира, о Беларуси у солдат останутся самые лучшие воспоминания — и люди, и природа в стране замечательные.

«Местные жители пусть на нас не обижаются, что подпортили им немного грибной сезон», — добавил Манаков.















































