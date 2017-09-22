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"У каждого свой дом, свое государство". Российские войска уходят из Беларуси

22.09.2017 22:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Российско-белорусские учения «Запад-2017» завершились 20 сентября. В эти дни принимавшие участие в маневрах российские войска и техника начинают возвращаться в места постоянной дислокации. Как собирались в дорогу бойцы и машины Первой гвардейской Краснознаменной танковой армии — в фоторепортаже TUT.BY.

«Все задачи выполнены, все вопросы решены. Возвращаемся в пункты постоянной дислокации», — доложил журналистам заместитель командующего армии полковник Александр Манаков.

Что касается разговоров о том, что после учений российские войска останутся в Беларуси, то, как отметил Манаков, «у каждого свой дом, у каждого свое государство».

По словам командира, о Беларуси у солдат останутся самые лучшие воспоминания — и люди, и природа в стране замечательные.

«Местные жители пусть на нас не обижаются, что подпортили им немного грибной сезон», — добавил Манаков.













 
 
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"Все задачи выполнены, все вопросы решены. Возвращаемся в пункты постоянной дислокации", - доложил журналистам заместитель командующего армии полковник Александр...

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