На минувшей неделе в Старых Дорогах открылось предприятие по производству тормозных колодок и тормозных накладок. Инициатором проекта оказался украинский бизнесмен Константин Ефименко, решивший попасть на конвейер БелАЗа. Однако в Минпроме надеются, что компания «Белтрибо» будет поставлять продукцию и на другие белорусские предприятия.





Совместное белорусско-украинское предприятие появилось на свет в 2013 году. Учредителями выступили «Стародорожский механический завод», входящий в состав «БелАЗ-Холдинга» с долей в уставном фонде 26%, и «Белоцерковский завод «Трибо» (74%).

После реконструкции и восстановления предоставленных в Старых Дорогах зданий компания «Белтрибо» организовала производство тормозных колодок.

«Для Беларуси предприятие является уникальным, так как ранее в стране не производилась подобная продукция для отрасли машиностроения. Созданы условия, чтобы выпускаемая здесь продукция была конкурентоспособной и поставлялась не только на внутренний рынок, но и на внешние», — сказал на торжественном открытии завода министр промышленности Беларуси Виталий Вовк (цитата по БЕЛТА ).

Как пояснили в Миноблисполкоме, первоначально на предприятии планировалось выпускать детали только для обслуживания карьерных самосвалов БелАЗ. Однако учредители приняли решение расширить номенклатуру выпускаемой продукции и одновременно с выпуском тормозных колодок для карьерных самосвалов начать производство тормозных колодок для Минского метрополитена и МТЗ, а также в первом полугодии 2018 года — для завода легковых автомобилей «БелДжи». Кроме того, предполагается производить тормозные колодки и диски сцепления для техники «Гомсельмаш», а также колодки для нужд Белоруской железной дороги. Для реализации данного решения в «Белтрибо» будет поставлено дополнительное оборудование, увеличены суммы инвестирования, продлен срок действия инвестдоговора.





На 15 сентября объем инвестиций составил 1,8 млн долларов. На новом предприятии создано 21 рабочее место. Однако, как пишет БЕЛТА, на данный момент на предприятии в Старых Дорогах смонтировано 30% оборудования. Предполагается, что через полгода завод выйдет на полную проектную мощность.

Планируемый объем инвестиций в «Белтрибо» в ближайшие два года составит около 2,5 млн долларов. Председатель наблюдательного совета группы компаний «Трибо» Константин Ефименко рассказал, что перед белорусской компанией поставлена задача в течение двух лет достичь оборота в 5 млн долларов.

«Белтрибо» сформировало заказ до конца года по производству тормозных колодок для «БелАЗа» в размере 500 тыс. рублей. Гендиректор жодинского гиганта Петр Пархомчик подчеркнул, что БелАЗ будет одним из основных потребителей продукции, выпускаемой «Белтрибо», что в свою очередь позволит удешевить карьерную технику и получать дополнительную прибыль.

В этой истории интересной видится фигура 44-летнего украинского бизнесмена. По информации местных СМИ , в системе власти Виктора Януковича Ефименко «был его любимцем, готовым в лепешку разбиться, но выполнить указания шефа». Он возглавлял Минтранс Украины с марта по декабрь 2010 г., до его реорганизации в Министерство инфраструктуры, где уроженец Белой Церкви до апреля 2014 года продолжал трудиться в ранге первого заместителя министра.



Фото: golos.ua

За это время он сумел упрочить свои бизнес-интересы. Ефименко стал владельцем белоцерковского завода «Трибо» — некогда крупнейшего в Украине производителя тормозных колодок и накладок, которые применяются в железнодорожном и автомобильном транспорте. Потом перевел туда практически все тендеры на закупку тормозных колодок для предприятий «Укрзализныци». Бизнесмен также контролирует «Уральский завод автотекстильных изделий», производящим тормозные колодки для железнодорожного транспорта. По данным украинских СМИ, Ефименко является совладельцем киевского фармацевтического завода «Биофарма», который построил новый производственный комплекс в Белой Церкви. Среди партнеров бизнесмена называются народный депутат Василий Хмельницкий и мэр Белой Церкви Василий Савчук.

Источник знакомый с Ефименко уверяет, что «неправильно его будет называть человеком Януковича», он «просто умеет выстраивать отношения с властью». «Если бы он был [человеком Януковича], то не смог бы сейчас вести бизнес», — сказал он. Стоит сказать, что в 2008—2009 годах Ефименко избирался депутатом Киевского областного совета, был членом фракции Блока Юлии Тимошенко.