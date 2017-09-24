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Беларусь и Чечня имеют серьезный потенциал для развития торгового сотрудничества - Кобяков

25.09.2017 15:53 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь и Чечня имеют серьезный потенциал для развития торгового сотрудничества - Кобяков
Рамзан Кадыров и Андрей Кобяков

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Чечня имеют серьезный потенциал для развития торгового сотрудничества и производственной кооперации, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков во время встречи с главой Чеченской Республики Российской Федерации Рамзаном Кадыровым, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества. "Прежде всего речь идет о торговом сотрудничестве. Есть потенциал его многократного увеличения в ближайшие несколько лет. Мы заинтересованы поставлять в Чечню нашу надежную и доступную по цене пассажирскую, грузовую, карьерную, сельскохозяйственную, дорожно-строительную, коммунальную технику. МАЗ уже сегодня готов участвовать в модернизации грузового и автобусного парка Чечни. При вашей поддержке мы могли бы осуществлять комплексную пилотную поставку данной техники", - отметил премьер-министр.

Вторым направлением, по словам Андрея Кобякова, могла бы стать производственная кооперация в приоритетных для чеченской стороны областях. "Первым шагом может стать создание в Чечне нашим "Бобруйскагромашем" сборочного производства по соглашению, подписанному с вашим Министерством сельского хозяйства. Завод определился с площадками, этапами реализации проекта. Для продолжения работы необходима ваша поддержка этой совместной инициативы", - обратился премьер-министр к главе Чеченской Республики.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Чечня имеют серьезный потенциал для развития торгового сотрудничества и производственной кооперации, заявил сегодня...

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