Минобороны: Последний эшелон с российскими военными и техникой покинул Беларусь

28 сентября последний железнодорожный эшелон с личным составом и военной техникой Вооруженных сил России, принимавших участие в совместном стратегическом белорусско-российском учении «Запад-2017», отправился на место постоянной дислокации, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.



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«Воинские части и подразделения из состава белорусского контингента РГВ © уже прибыли в полном составе в пункты постоянной дислокации и приступили к обслуживанию вооружения и военной техники», — сказано в сообщении.

В Беларуси с 14 по 20 сентября проходили учения Вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017». Главная цель мероприятия: отработать взаимодействие различных родов войск для обеспечения военной безопасности Союзного государства.

В учениях участвовали около 13 тысяч военнослужащих, из них примерно 10 тысяч — на белорусской территории. В маневрах задействовали 370 единиц бронетанковой техники (в том числе 140 танков), до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.

Учения прошли на полигонах Ружанский, Доманово, Осиповичский, Борисовский, Лепельский и Лосвидо, а также на участках местности Глубокое и Дретунь (Полоцкий район).

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