ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минобороны: Последний эшелон с российскими военными и техникой покинул Беларусь

28.09.2017 21:20 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

28 сентября последний железнодорожный эшелон с личным составом и военной техникой Вооруженных сил России, принимавших участие в совместном стратегическом белорусско-российском учении «Запад-2017», отправился на место постоянной дислокации, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Воинские части и подразделения из состава белорусского контингента РГВ © уже прибыли в полном составе в пункты постоянной дислокации и приступили к обслуживанию вооружения и военной техники», — сказано в сообщении.

В Беларуси с 14 по 20 сентября проходили учения Вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017». Главная цель мероприятия: отработать взаимодействие различных родов войск для обеспечения военной безопасности Союзного государства.

В учениях участвовали около 13 тысяч военнослужащих, из них примерно 10 тысяч — на белорусской территории. В маневрах задействовали 370 единиц бронетанковой техники (в том числе 140 танков), до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.

Учения прошли на полигонах Ружанский, Доманово, Осиповичский, Борисовский, Лепельский и Лосвидо, а также на участках местности Глубокое и Дретунь (Полоцкий район).

«У каждого свой дом, свое государство». Как российские войска уходят из Беларуси

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 сентября последний железнодорожный эшелон с личным составом и военной техникой Вооруженных сил России, принимавших участие в совместном стратегическом...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Водка в Беларуси подорожает: акцизы на крепкое спиртное увеличены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика