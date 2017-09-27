|
Минобороны: Последний эшелон с российскими военными и техникой покинул Беларусь
28.09.2017 21:20 — Новости Экономики | Tut.by
28 сентября последний железнодорожный эшелон с личным составом и военной техникой Вооруженных сил России, принимавших участие в совместном стратегическом белорусско-российском учении «Запад-2017», отправился на место постоянной дислокации,
«Воинские части и подразделения из состава белорусского контингента РГВ © уже прибыли в полном составе в пункты постоянной дислокации и приступили к обслуживанию вооружения и военной техники», — сказано в сообщении.
В Беларуси с 14 по 20 сентября
В учениях участвовали около 13 тысяч военнослужащих, из них примерно 10 тысяч — на белорусской территории. В маневрах задействовали 370 единиц бронетанковой техники (в том числе 140 танков), до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.
Учения прошли на полигонах Ружанский, Доманово, Осиповичский, Борисовский, Лепельский и Лосвидо, а также на участках местности Глубокое и Дретунь (Полоцкий район).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 сентября последний железнодорожный эшелон с личным составом и военной техникой Вооруженных сил России, принимавших участие в совместном стратегическом...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии