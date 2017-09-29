Беларусь повышает нефтяные пошлины с 1 октября

МИНСК, 30 сен — Sputnik. Беларусь с 1 октября 2017 года вслед за Россией повысила ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров республики №723 от 28 сентября 2017 года, проинформировали в пресс-службе белорусского правительства.

Согласно документу, ставка экспортной пошлины на сырую нефть повышена с 84,1 доллара за тонну до 87,9 долларов за тонну.

Пошлина на прямогонный бензин увеличивается с 46,2 до 48,3 долларов за тонну, на товарные бензины — с 25,2 до 26,3 долларов за тонну.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит 26,3 долларов за тонну против ставки в 25,2 долларов за тонну, установленной с 1 сентября.

Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 сентября. Тогда они также были повышены — в связи с ростом мировых цен на нефть. В августе ставки снижались, так как нефтяные котировки тоже шли вниз.

Беларусь в 2011 году унифицировала с Россией ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты. Согласно белорусско-российским договоренностям, в 2017 году, как и годом ранее, весь объем экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты остается в белорусском бюджете, республика направляет эти средства на погашение и обслуживание внешнего госдолга.