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ИП не будут платить страховые взносы за время, когда не работали

30.09.2017 22:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 сен – Sputnik. Проект указа президента, согласно которому индивидуальные предприниматели – плательщики единого налога будут уплачивать страховые взносы только за то время, которое фактически отработали, подготовлен в Беларуси.

ИП не будут платить страховые взносы за время, когда не работали
© Sputnik / Виктор Толочко
Предприниматели и юрлица должны ФСЗН почти 100 млн рублей

Ранее общественные объединения предпринимателей поднимали вопрос о том, что ИП не должны платить взносы в ФСЗН за те периоды, в которые они приостанавливали свою деятельность. Он выносился на обсуждение в рамках рабочей группы по проблемам ИП, которая действует при Министерстве экономики.

"Министерством труда и социальной защиты разработан соответствующий проект указа, который в настоящее время находится на согласовании с заинтересованными органами госуправления. Предлагается, чтобы за периоды, когда индивидуальный предприниматель приостанавливает деятельность, он не платил страховые взносы", – заявила министр труда и социальной защиты населения Ирина Костевич в ходе состоявшейся в субботу прямой телефонной линии.

Она отметила, что пока рано говорить о том, когда указ будет подписан, поскольку его проект еще рассматривается в органах госуправления.

"Идет рабочий процесс, в ходе которого нужно обсудить все нюансы и снять все разногласия, выработать согласованную позицию", – добавила Костевич.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси подготовлен соответствующий проект указа, сейчас он проходит согласование в органах госуправления.

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