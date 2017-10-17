ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Каллаур: Беларусь может наращивать ЗВР без внешних заимствований

18.10.2017 17:26 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь может увеличивать ЗРВ по $1,5 млрд в год, не делая вешних заимствований.

Об этом заявил глава Нацбанка Павел Каллаур 18 октября в ходе международного форума «БанкИТ'2017».

Каллаур сообщил, что Нацбанк расчитывает на $10 млрд ЗВР до конца пятилетки, однако скзаал, что не берется делать прогнозы.

Но Беларусь имеет возможность без рефинансирования долгов и внешних заимствований наращивать по $1-1,5 млрд в год.

Для этого в экономике должен наблюдаться постоянный рост экспорта.

«В этом году $1,2 млрд на чистой основе мы на рынке получили. В основном за счет того, что население по-прежнему является продавцом валюты на чистой основе. И это дало нам возможность на здоровой основе нарастить золотовалютные резервы», - пояснил он.

6 октября Нацбанк сообщил, что размер золотовалютных резервов составляет $7,266 млрд, данные составлены в соответствии с методологией Международного валютного фонда на 1 октября. Всего за 2017 год ЗВР выросли на 47,5%.

За три квартала 2017 года ЗВР выросли на $2 339,5 млн (47,5%). В сентябре рост составил $273,1 млн (3,9%).

За август золотовалютные активы выросли на 328,8 млн долларов или на 4,9%, в июле рост составил, напомним, 103,8 млн долларов. За январь–август прирост резервов составил 2 066,4 млн долларов (или 42%).

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 98
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь может увеличивать ЗРВ по $1,5 млрд в год, не делая вешних заимствований. Об этом заявил глава Нацбанка Павел Каллаур 18 октября в ходе международного форума...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
В ЕАЭС готовят масштабную маркировку товаров. Бизнес высказал опасения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика