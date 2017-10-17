Каллаур: Беларусь может наращивать ЗВР без внешних заимствований

Беларусь может увеличивать ЗРВ по $1,5 млрд в год, не делая вешних заимствований.

Об этом заявил глава Нацбанка Павел Каллаур 18 октября в ходе международного форума «БанкИТ'2017».

Каллаур сообщил, что Нацбанк расчитывает на $10 млрд ЗВР до конца пятилетки, однако скзаал, что не берется делать прогнозы.

Но Беларусь имеет возможность без рефинансирования долгов и внешних заимствований наращивать по $1-1,5 млрд в год.

Для этого в экономике должен наблюдаться постоянный рост экспорта.

«В этом году $1,2 млрд на чистой основе мы на рынке получили. В основном за счет того, что население по-прежнему является продавцом валюты на чистой основе. И это дало нам возможность на здоровой основе нарастить золотовалютные резервы», - пояснил он.

6 октября Нацбанк сообщил, что размер золотовалютных резервов составляет $7,266 млрд, данные составлены в соответствии с методологией Международного валютного фонда на 1 октября. Всего за 2017 год ЗВР выросли на 47,5%.

За три квартала 2017 года ЗВР выросли на $2 339,5 млн (47,5%). В сентябре рост составил $273,1 млн (3,9%).